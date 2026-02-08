Domenica 8 febbraio procede, con la seconda puntata, Cuori 3. La fiction prende il via alle 21:25 circa su Rai 1, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Cuori 3 seconda puntata, regista e dove è girata

Co-produzione di Rai Fiction, Rai Com ed Aurora TV, società appartenente al gruppo Banijay Italia, l’opera può contare sul contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

La sceneggiatura della serie è firmata da Ilaria Carlino, Simona Coppini, Simona Giordano, Pierpaolo Pirone, Anna Mittone e Francesca Primavera. La regia, invece, è di Riccardo Donna.

Le riprese si sono svolte a Torino. La terza stagione è composta da un totale di dodici episodi dalla durata di circa 50 minuti, per un totale di sei puntate. Esse, oltre che su Rai 1, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Cuori 3 seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Cuori 3, il protagonista Alberto è disperato: ha saputo che una persona si è suicidata e, temendo si possa trattare di Irma, si mette a lavoro per cercare di rintracciarla.

Nel frattempo, all’interno dell’ospedale, Elena, la nuova infermiera, si prende cura di Bruno. La donna, ben presto, rimane colpita dal degente. Serenella, invece, è scontenta a causa dell’eccessivo cinismo di Assunta. Per cercare di arginarla, la giovane infermiera prende una decisione importante, ma che divide il resto del reparto. Soprattutto Ferruccio, infatti, prende le distanze e fa sapere, alla ragazza, di non essere d’accordo con lei.

Spoiler finale

A seguire, nella seconda puntata di Cuori 3, Delia consulta un medico specializzato nella fertilità. Tuttavia, Alberto ha un atteggiamento strano e ciò che preoccupa notevolmente la protagonista.

Le condizioni di salute di Bruno peggiorano, mentre Fausto prova ad avvicinarsi a Roberta. I suoi tentativi, tuttavia, non danno i risultati sperati, in quanto la pneumologa è molto attenta a mantenere le distanze. Infine, fra le infermiere la tensione è sempre più alta con l’avvicinarsi dell’esame, che devono affrontare sia Serenella che Assunta, per diventare caposala.

Cuori 3 seconda puntata, il cast

Questo il cast degli attori protagonisti e dei personaggi da loro interpretati durante Cuori 3.