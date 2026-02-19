Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato da direttore di Rai Sport. A dare la notizia è la Rai, in una nota stampa.

Paolo Petrecca rimette mandato direttore Rai Sport, lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi

La TV di Stato, dunque, ha comunicato, nella mattinata di giovedì 19 febbraio, la decisione dell’oramai ex direttore di Rai Sport di rimettere il proprio mandato nelle mani dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi.

La decisione produrrà degli effetti pressoché immediati. Petrecca, infatti, cesserà il proprio mandato al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, che giungeranno alla conclusione la prossima domenica 24 febbraio, con la Cerimonia di Chiusura che si svolge presso l’Arena di Verona.

La responsabilità della direzione Rai Sport, dopo la decisione di Paolo Petrecca, passerà in via transitoria a Marco Lollobrigida, giornalista sportivo, attuale vicedirettore.

Le polemiche scoppiate dopo le gaffes nella Cerimonia di Apertura

La decisione di Paolo Petrecca di rimettere il proprio mandato da direttore di Rai Sport arriva dopo due settimane di furenti polemiche. Esse sono scoppiate durante la Cerimonia di Apertura, che Petrecca ha deciso di condurre al posto di Auro Bulbarelli, estromesso dopo aver anticipato dei dettagli relativi alla sorpresa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della telecronaca, tuttavia, Petrecca ha commesso una serie di gaffes, fra cui quella di non essere riuscito a riconoscere cinque dei sei pallavolisti pluripremiati, scelti come tedofori all’ingresso della Fiamma Olimpica allo Stadio San Siro. Sin da subito, la squadra dei giornalisti della TV di Stato hanno annunciato delle proteste, ritirando la firma dai servizi e minacciando uno sciopero al termine dei Giochi Olimpici. Un gesto, questo, che dunque è ora in dubbio, dopo la decisione di Petrecca di rimettere il proprio mandato.

Paolo Petrecca rimette mandato direttore Rai Sport, chi condurrà la Cerimonia di Chiusura

La decisione di Paolo Petrecca di cessare il proprio incarico da direttore di Rai Sport conferma, indirettamente, le voci che circolavano da giorni in merito ad una sua assenza dalla cabina di commento della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi.

Essa, visibile in prima serata su Rai 1 la prossima domenica 22 febbrai, è guidata da Auro Bulbarelli. Al suo fianco c’è Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena di Verona, che come detto accoglie gli atleti per settimane impegnate nelle varie discipline. Il trio, infatti, è completato dallo scrittore Fabio Genovesi, già voce del Giro d’Italia e che aveva già raccontato la Cerimonia di Apertura.