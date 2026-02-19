La prossima settimana, tutto (o quasi) il daytime Rai dedica la totalità dei propri spazi a Sanremo 2026. Sono vari, infatti, i format che hanno deciso di proporre degli speciali sul Festival, con inviati ed ospiti ad hoc.

Sanremo 2026 daytime Rai, La Volta Buona in diretta dalla città dei fiori

Su Rai 1, una delle trasmissioni più coinvolte dal Festival di Sanremo 2026 è senza dubbio La Volta Buona. Il programma di Caterina Balivo, infatti, è in onda in diretta, dal lunedì al venerdì, in diretta dalla città dei fiori, dalle ore 14:00.

La conduttrice può contare, al suo fianco, su una serie di ospiti vip, ovvero la cantante Donatella Rettore, Tommaso Zorzi e Valeria Marini. Oltre al giornalista Domenico Marocchi, l’inviato che gira per le vie della città è Vittorio Brumotti.

Per la settimana sanremese, La Volta Buona è proposto anche il sabato, per una puntata speciale visibile dalle 15:00 alle 16:00.

Da È sempre mezzogiorno a BellaMa, gli altri format

Ma La Volta Buona non è l’unico programma ad essere dedicato interamente a Sanremo 2026. La mattina, dalle 12:00, ad È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici si parla della kermesse grazie ad Alfio Bottaro. A lui, la conduttrice ha assegnato un compito: riuscire, nell’arco della settimana, ad imparare a presentare i brani del Festival, grazie ai consigli del pubblico. Bottaro, dunque, girerà per le strade della città e fermerà le persone comuni, alle quali chiederà consigli. Quando avrà imparato, dovrà cercare di avvicinare Carlo Conti e tentare di convincerlo a fargli presentare una serata della kermesse.

Di Sanremo 2026 si parla anche alla Vita in Diretta. Guidata da Alberto Matano, la trasmissione può contare sui collegamenti dalla città dei fiori, dove è schierata una ricca squadra di inviati speciali. Alle giornaliste Raffaella Longobardi e Barbara di Palma si aggiungono Alba Parietti, Luca Tomassini e Barbara Foria. A loro si unisce il ballerino internazionale Giuseppe Giofré.

Su Rai 2, la settimana sanremese è seguita da Pierluigi Diaco con BellaMa. Al suo fianco, come co-conduttore, c’è Rosa Chemical. L’inviata da Sanremo è Roberta Capua, mentre in studio, per discutere delle serate, ci sono Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti.

Sanremo 2026 daytime Rai, due speciali di Bar Centrale

Ampio spazio è dato a Sanremo 2026 da Bar Centrale, programma di Elisa Isoardi al via alle 14:00 su Rai 1. Il 21 febbraio, il format è a Solarolo, paese di Laura Pausini, ed ha come ospiti in collegamento il sindaco ed un gruppo di amiche della cantante. In studio, invece, c’è Veronica Creo, imitatrice di Laura Pausini e già vista su Rai 1 a Tali e Quali.

Il 28 febbraio, invece, Bar Centrale è in onda, dalle 14:00, proprio a Sanremo. Qui c’è l’inviato Lorenzo Branchetti, che da un bar della città raccoglie le indiscrezioni sul Festival. Gli ospiti sono la fioraia che realizza le composizioni per la kermesse, un personaggio che ha raccolto oltre 10 mila autografi dai cantanti della rassegna e la barista dell’Ariston. In studio, insieme ad Elisa Isoardi, ci sono Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Davide Rondoni, Gigi Marzullo, Pino Strabioli e Giacomo D’Aversa, un bambino di 10 anni che sa tutto sulla storia del Festival.