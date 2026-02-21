Sabato 21 febbraio, Carlo Conti è intervenuto al TG1 ed ha annunciato la partecipazione di Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice di Sanremo 2026. La giornalista, da tempo volto dell’informazione dell’ammiraglia, salirà sul palco dell’Ariston durante la finale del sabato.

Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti, cosa è successo in diretta

Carlo Conti, al termine dell’edizione serale del TG1 del 21 febbraio, è apparso, per la prima volta quest’anno, in collegamento dalla città dei fiori. Dopo aver ricordato la partenza di oggi del PrimaFestival, rubrica che apre la settimana sanremese, il padrone di casa e direttore artistico della manifestazione canora ha invitato, in diretta, Giorgia Cardinaletti a partecipare come co-conduttrice.

Una gag nella quale Conti ha chiesto alla giornalista le tempistiche relative al suo arrivo nella città dei fiori, dove farà da inviata per il telegiornale. Cardinaletti ha risposto che sbarcherà a Sanremo domani, domenica 21 febbraio. A questo punto, il presentatore ha chiesto alla conduttrice la sua disponibilità a co-condurre insieme a lui ed a Laura Pausini la finale del sabato.

Cardinaletti, dopo essersi accertata della serietà di tale proposta, ha accettato.

Sanremo 2026 Giorgia Cardinaletti, i Premi alla Carriera

Ma gli annunci relativi a Sanremo 2026 di Carlo Conti non finiscono qui. Il direttore artistico della kermesse, infatti, ha svelato anche i Premi alla Carriera. Tre, in particolare, quelli assegnati durante le cinque serate, ad altrettanti artisti che hanno contribuito allo sviluppo ed al successo della musica italiana nel mondo.

Il primo è Fausto Leali, vincitore nel 1989 con il brano Ti lascerò, eseguito in duetto con Anna Oxa. Spazio, poi, a Mogol, fra gli autori più prolifici del nostro paese, noto soprattutto per il sodalizio artistico con Lucio Battisti, per il quale ha firmato i testi di hit come Un’avventura, Acqua azzurra acqua chiara ed Emozioni. Infine, il Premio alla Carriera va a Caterina Caselli, in gara sei volte al Festival, la prima nel 1966, quando si è classificata seconda con Nessuno mi può giudicare.

Prossima ospitata di Conti sul NOVE

L’annuncio di Carlo Conti al TG1 arriva a poche ore dall’ospitata che il direttore artistico farà domani, domenica 22 febbraio, a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Un appuntamento che oramai è divenuto una sorta di tradizione, che si è mantenuta nonostante l’addio di Fazio dalla TV di Stato.

Quest’anno, tuttavia, l’intervista di Conti avrà un sapore differente. A poche ore dalla partenza della kermesse, il direttore artistico effettuerà una intervista lontano dalla Rai. Un fatto già avvenuto qualche settimana fa, quando era andato ospite a Verissimo, su Canale 5. Per il conduttore, dunque, un’accoppiata Discovery-Mediaset decisamente inedita ed inaspettata, considerando la severità del passato in merito alle ospitate dei volti di Sanremo sulle reti non Rai.