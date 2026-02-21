Sabato 21 febbraio si apre ufficialmente la settimana sanremese. Inizia, infatti, il PrimaFestival 2026, la striscia quotidiana dedicata al racconto di tutto ciò che ruota intorno alla kermesse.

PrimaFestival 2026, la programmazione tv

Il PrimaFestival 2026 ha come autori Walter Santillo, Alessio Tagliento, Gaspare Baglio. La regia è di Carlo Flamini. Il format, dedicato al Festival di Sanremo, parte, come detto, sabato 21 febbraio. In totale sono previste otto puntate, in onda da oggi fino a sabato 28 febbraio, quando il programma racconta l’attesa che precede la finale.

Le puntate prendono il via tutti i giorni dalle 20:30 circa, partendo subito dopo la fine del TG1. L’unica eccezione è rappresentata dall’appuntamento di domenica 22 febbraio, quando la trasmissione è visibile dalle 20:10 circa, per lasciare il posto alla diretta della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il PrimaFestival, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Un trio tutto al femminile per la conduzione

Carlo Conti, per il PrimaFestival 2026, ha deciso di puntare su un trio tutto al femminile per la conduzione. La prima padrona di casa è Ema Stokholma, da tempo voce di Rai Radio 2, con la quale ha raccontato numerose edizioni del passato di Sanremo.

La seconda presentatrice è Carolina Rey, volto di lungo corso della TV di Stato. Di recente alla guida del Festival di Castrocaro e di UnoMattina Estate, negli ultimi due anni ha fatto parte della Commissione Musicale che ha decretato il cammino degli artisti emergenti a Sanremo Giovani. Lo stesso vale anche per la terza ed ultima conduttrice del PrimaFestival, ovvero Manola Moslehi, speaker radiofonica molto nota.

PrimaFestival 2026, informazione, backstage ed intrattenimento

L’obiettivo del PrimaFestival 2026 è quello di accompagnare il pubblico a casa all’interno dell’atmosfera della kermesse, ancora prima che si accendano le luci dell’Ariston.

Fra indiscrezioni, notizie sulla serata e momenti comici, i dieci minuti del programma rappresentano, a tutti gli effetti, un’anteprima del Festival. Tale spazio è arricchito, come da tradizione, dalle interviste ai protagonisti dello show: non solo i co-conduttori, ma anche gli ospiti ed i Big in gara.

Infine, come oramai da tradizione, il PrimaFestival racconterà, in esclusiva, il Green Carpet. Si tratta della sfilata che i trenta cantanti effettuano di fronte al Teatro Ariston, in quella che è la prima apparizione televisiva per loro dalla città dei fiori. Per seguire tale appuntamento occorre attendere le 20:30 di lunedì 23 febbraio, su Rai 1.