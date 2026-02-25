Mercoledì 25 febbraio si è svolta la terza conferenza stampa di Sanremo 2026, che abbiamo seguito come sempre insieme, in diretta, dalle 12:00. Durante l’incontro di oggi dovrebbero partecipare i co-conduttori della seconda serata, ovvero Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Al direttore artistico Carlo Conti ed al Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore spetta il compito di commentare il forte calo negli ascolti che si è avuto nel debutto. Al Vicedirettore Claudio Fasulo, invece, è assegnato il compito di snocciolare i dettagli della serata.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 25 febbraio, il punto sugli ascolti

Parte la conferenza stampa di Sanremo 2026. Breve saluto istituzionale dell’Assessore regionale al turismo Luca Lombardi: “Nel mondo c’è fame di Italia e voglia di Liguria, la nostra regione è al centro del turismo 365 giorni all’anno”. L’Assessore al turismo della città di Sanremo Alessandro Sindoni: “Sanremo non è solo mare, ha un entroterra meraviglioso. Ieri ho seguito la prima serata della kermesse insieme ad un gruppo di bambini, che sono rimasti incollati alla tv per guardare il Festival”.

Paolo Lugiato, Direttore generale dell’Auditel, sugli ascolti del debutto: “Noi misuriamo e non commentiamo, siamo gli arbitri. Nella prima serata, con la Total Audience gli ascolti sono pari al 58% di share con 9 milioni e 600 mila spettatori. Di questi, 300 mila individui hanno seguito dai device, cioè tablet e cellulari. Rispetto alla prima serata dello scorso anno, quest’anno ci sono stati circa 2 milioni e 600 mila individui in meno davanti alla televisione, qualunque fosse il programma che stavano seguendo”. Sul PrimaFestival: “Ha registrato 8 milioni e 100 mila spettatori con il 36,3% di share. Sanremo Start, fino alle 21:37, ha registrato 13 milioni e 100 mila spettatori col 51,1% di share. Il DopoFestival ha tenuto compagnia a 2 milioni e 200 mila persone col 52,8% di share”.

Il Direttore Williams Di Liberatore: “Sanremo si conferma l’evento più visto in Italia“.

Le parole del Direttore artistico

La diretta della conferenza stampa di Sanremo 2026 del 25 febbraio procede con il Vicedirettore Claudio Fasulo: “Oggi avremo una serata speciale. Il Festival è un vettore straordinario per parlare di cose importanti. Parleremo di disabilità con il Coro dell’Anffas de La Spezia composto da circa 100 persone. Bresh canta dal Suzuki Stage, Max Pezzali è il protagonista sulla Costa Toscana. Assegneremo il Premio alla Carriera a Fausto Leali. Si partirà con le semifinali delle Nuove Proposte ed in questa parte la conduzione è affidata a Gianluca Gazzoli“. Ricorda lo spazio dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina con Lisa Vittozzi, Francesca Lollobrigida, Giacomo Bertagnoli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra, mentre Arianna Fontana non ci sarà perché ha la febbre.

Pilar Fogliati: “Ieri sera ho seguito la diretta, sono gasata per essere qui. Quello che mi piace di Sanremo? La varietà nel raccontare le tendenze“. Achille Lauro: “Non vedo l’ora di salire sul palco, mi sento a casa. Ieri ho seguito lo show e mi è piaciuto molto“. Lillo: “Sono stato ospite con Max Pezzali tanti anni fa, quindi ho già conosciuto il palco di Sanremo. Non ho mai fatto in vita mia il co-conduttore, ci proverò“.

Carlo Conti: “Sono felice dei risultati di ieri, non ho superato me stesso ma come ho già detto sono sereno. Pensavo, anzi, di fare un po’ meno, considerando la contro-programmazione. Lauro e Pausini canteranno 16 marzo insieme questa sera“. Questi i Big di oggi:

Bambole di Pezza; Chiello; Dargen D’Amico; Ditonellapiaga; Elettra Lamborghini; Enrico Nigiotti Ermal Meta; LDA con Aka7even; Fedez con Marco Masini Fulminacci; J-AX; Levante; Nayt; Patty Pravo; Tommaso Paradiso.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 25 febbraio, le domande dei giornalisti

La diretta della conferenza stampa di Sanremo 2026 arriva alla fase delle domande. La prima è per Achille Lauro sul suo percorso artistico: “Sono contento di quel che sto facendo ed è anche grazie a Sanremo. Auguro a tutti gli artisti di essere liberi di far vedere loro stessi. Fare un tour all’estero? Mi piacerebbe molto, creando un progetto solido proprio come fatto per l’Italia. Se sono single? Sì, felicemente. Mi piacerebbe avere Pausini come ospite in uno dei miei concerti, rivolgo un invito ufficiale (ride, ndr)“. Carlo Conti sui look: “Credo che sia una componente importante, d’altronde la moda italiana è un pilastro nel mondo”.

Il Direttore artistico: “Con Lauro da mesi avevamo concordato due momenti, ovvero cantare 16 marzo e Incoscienti giovani. Dopo la tragedia di Crans-Montana, quando abbiamo visto la mamma di una delle vittime accasciata sulla bara con la musica di Perdutamente, abbiamo deciso, insieme, di cambiare. Per questo, Lauro intonerà questo singolo“. Sulla gestione di Can Yaman, il conduttore: “Lui è arrivato qui poche ore prima, non abbiamo avuto molto tempo di provare. La gag sulla canzone turca è nata quasi sul momento“.

Il microfono passa di nuovo a Lauro, che afferma: “Io sono tranquillo, Carlo Conti mi trasmette serenità“. Il conduttore, invece, aggiunge: “Gli atleti olimpici e paralimpici saliranno sul palco verso le 22:00, spero porteranno le medaglie“.

Gli altri quesiti

La conferenza stampa di Sanremo 2026 continua. Carlo Conti sulla critica per la mancanza del varietà: “Non avremo nessuna modifica nel meccanismo della kermesse, se il programma ha fatto 10 milioni significa che piace. Le serate di oggi e domani avranno più spettacolo, vista la presenza di meno cantanti in gara. Appena ho visto gli ascolti ho sorriso perché, ribadisco, mi aspettavo di fare meno. Sul refuso Repupplica mi scuso, abbiamo tante cose da controllare e questa ci è sfuggita“.

Claudio Fasulo sull’inserimento del limite dei voti nella cinquina finale del sabato: “L’abbiamo fatto per ottimizzare le modalità di voto, il nostro tentativo è di consentire a tutti di partecipare alla gara, evitando i fenomeni di televoto compulsivo che rendono meno efficace il sistema. Per quel che riguarda l’Eurovision Song Contest, noi proponiamo agli artisti un modulo nel quale chiediamo se intendono o meno, in caso di vittoria a Sanremo, partecipare alla gara. La raccolta d tali dichiarazioni è riservata, perché tali informazioni potrebbero modificare l’andamento della gara“.

Achille Lauro su quel che farà sul palco: “Io mi sento a mio agio, abbiamo un generale e noi lo seguiamo“. Lillo, alla stessa domanda, risponde: “A me piace giocare sulla situazione che sto vivendo, quindi spero di riuscire a giocare anche con il linguaggio del Festival”.

Sanremo 2026 diretta conferenza stampa 25 febbraio, l’ordine di uscita dei Big

La diretta della conferenza stampa di Sanremo 2026 procede con un quesito per Conti sulla tendenza di mettere gli artisti favoriti alla vigilia nei blocchi centrali della scaletta. Il Direttore artistico: “Nessun cantante o casa discografica si è mai lamentato. Facciamo televisione e l’obiettivo è costruire una playlist, mischiando generi differenti“. Poi afferma: “Qualora gli ascolti dovessero scendere ancora darei la colpa unicamente al direttore artistico“.

Di nuovo Achille Lauro sul suo percorso di crescita professionale: “Devo ringraziare il mio staff, siamo tutte persone pragmatiche. Credo che una crescita richieda allenamento e lavoro. Il fallimento è parte del percorso del successo, alla fine i risultati arrivano“. Carlo Conti sull’arrivo di Fiorello in città: “Secondo me è uno scherzo, è un burlone“. Fasulo nega l’assenza delle radio territoriali dalla giuria. A chi fa notare un calo anche dell’attività sui social, la Direttrice Marketing Roberta Lucca afferma: “Abbiamo avuto un incremento nelle visualizzazioni dei video, arrivate ad oltre 58 milioni. Oltre un italiano su due è stato esposto ad un contenuto sul Festival“.

Infine, Carlo Conti su Sanremo Top: “Lo faremo a Roma, avremo tutti i 30 Big dell’edizione, suddivisi nelle due serate. Canteranno il loro brano e commenteranno l’andamento delle classifiche. Al mio fianco avrò la squadra che ha fatto il Festival“. Giunge alla conclusione la conferenza stampa.