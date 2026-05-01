Dopo alcuni mesi di assenza tornano, su Sky, le reti appartenenti al gruppo Warner Bros Discovery. Ciò grazie ad un accordo fra le emittenti, annunciato ed entrato in vigore dal 30 aprile.

Sky Warner Bros Discovery, dieci reti da subito disponibili sull’emittente satellitare

In virtù dell’accordo fra Sky e Warner Bros. Discovery, nella line up della piattaforma satellitare tornano disponibili, alla visione, ben dieci reti del gruppo Discovery. In primis l’ammiraglia NOVE, dove sono proposti format come Fratelli di Crozza e Che tempo che fa, e Real Time, fra i canali più popolari del gruppo.

Le altre reti incluse nell’accordo sono Discovery, Food Network, Giallo, DMAX, HGTV, K2, Frisbee e Discovery Turbo. Tali canali sono nuovamente disponibili sui decoder Sky Q, My Sky, Sky Stream e su Sky Glass. In virtù dell’accordo, poi, dal 14 maggio fa il suo ritorno, su Sky, anche l’applicazione Discovery+. Essa permetterà agli abbonati di rivedere i principali format, oltre che fruire di contenuti inediti, sia di intrattenimento che di sport.

Cosa cambia nell’offerta cinema

L’accordo con Warner Bros Discovery coinvolge, inoltre, il pacchetto Cinema di Sky. Gli abbonati, dal 2027, hanno la possibilità di vedere un’ampia selezione di pellicole di Warner Bros, a partire da prime visioni in esclusiva, come Idoli con Claudio Santamaria e Primavera con Tecla Insolia, che proprio per tale pellicola ha ricevuto la candidatura a Miglior attrice protagonista ai David di Donatello.

Altri film che sbarcano, nei prossimi mesi, su Sky Cinema sono Superman, Weapons e Cime tempestose. Con esse c’è la rivelazione Una battaglia dopo l’altra, premiato nelle scorse settimane con ben sei Premi Oscar. Non solo prime visioni, ma anche cult del cinema internazionale: la nuova partnership includerà titoli come Barbie, Via col vento, Arancia meccanica, Elvis, Inception, Dune, Shining e Troy.

Sky Warner Bros Discovery, la soddisfazione delle emittenti

L’accordo siglato fra Sky e Warner Bros Discovery, come riporta l’AdnKronos, ha ricevuto parole di soddisfazione in primis da Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, che ha affermato: “Siamo molto soddisfatti del nuovo accordo con Warner Bros. Discovery, che rinnova una collaborazione di lunga data tra i due gruppi. Questa nuova partnership contribuisce a rendere ancora più completa la nostra offerta (…)”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe, che invece ha sottolineato: “Siamo lieti che il rinnovo di questa importante partnership renda disponibile agli abbonati Sky i canali lineari d’intrattenimento del nostro gruppo, una selezione dello straordinario catalogo di cinema di Warner Bros, oltre alla possibilità di abbonarsi a discovery+. Tutti contenuti che costituiscono un asset pregiato sul mercato e rappresentano da sempre un’offerta molto apprezzata“.