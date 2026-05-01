Giovedì 30 aprile si è svolta l’ottava tappa di Pechino Express 2026, in onda su Sky Uno, e di seguito vi sveliamo cosa è successo. Durante l’appuntamento, l’ultimo ad essere ambientato in Cina, hanno partecipato le seguenti coppie:

Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

Dani Faiv e Toni 2Milli: I Rapper;

Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci.

Pechino Express 2026 ottava tappa, un percorso lungo oltre 500 km

Al timone dell’ottava tappa di Pechino Express 2026 è tornato Costantino Della Gherardesca, affiancato, per l’ultima settimana, da Giulia Salemi, l’inviata dello show in Cina.

I concorrenti hanno dovuto affrontare un percorso di 509 km, con partenza da Dengfeng e traguardo situato a Xi’an. Prima di iniziare la corsa, i partecipanti hanno dovuto imparare alcune mosse di Shaolin, che hanno dovuto poi esporre sotto l’occhio critico di un esperto locale. I Rapper, vincitori della scorsa settimana, hanno deciso di assegnare una penalità a Le DJ, che hanno dovuto rompere delle assi di legno con la testa.

Dopo aver superato la prova, i giocatori hanno ricevuto una busta da Giulia Salemi, contenenti dei messaggi di saluti dai loro cari.

La Prova Vantaggio

Dopo aver passato la prima notte, durante l’ottava tappa di Pechino Express 2026, i viaggiatori sono ripartiti verso le Longmen Grottoes a Luoyang. Una volta nella località, gli sfidanti hanno ricevuto una statuina raffigurante una grotta ed hanno dovuto individuare il luogo corrispondente.

In tale location è presente Costantino Della Gherardesca, con il Libro Rosso. Le prime tre coppie a firmarlo sono I Veloci, Le DJ e I Raccomandati, qualificati all’ultima Prova Vantaggio dell’edizione. In un appassionante mini-torneo di ping-pong, la vittoria è andata a I Veloci, che hanno così ottenuto un posto bonus nella classifica finale della corsa.

Pechino Express 2026 ottava tappa, gli eliminati

Nell’ottava tappa di Pechino Express 2026, le coppie si sono spostate nel villaggio di Lintong, dove hanno affrontato la decisiva prova dell’Esercito di Terracotta, che consiste nel riuscire a individuare per primi la statua raffigurante Costantino Della Gherardesca. I primi a farlo sono I Raccomandati, che hanno staccato il pass per il Giappone.

Dopo una serie di domande di cultura generale sulla storia di Xi’an, i protagonisti hanno ottenuto le coordinate per individuare il Tappeto Rosso che ha chiuso la tappa. La vittoria della tappa è andata a I Veloci, che avrebbero ottenuto il primo posto anche senza il bonus ricevuto nella prova vantaggio. Penultimi e ultimi in classifica sono I Rapper e Le Albiceleste. I trionfatori Fiona May e Patrick Stevens hanno deciso di eliminare I Rapper, estromessi dalla gara dopo che la Busta Nera ha confermato la natura eliminatoria della tappa.