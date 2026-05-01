Settimana impegnativa e non tanto fortunata per Delia, giovane cantante fra le protagoniste del Concerto del Primo Maggio. La sua performance, durante la diretta su Rai 3, ha subìto un brusco taglio, che ha attirato l’attenzione dei social. Di seguito vi sveliamo ciò che è successo, a pochi giorni dalla polemica relativa alla sua partecipazione nell’ultima puntata di Che tempo che fa.

Delia Concerto Primo Maggio, cosa è successo durante la diretta di Rai 3

Erano circa le 18:50 quando Arisa, Pierpaolo Spollon e Big Mama, i conduttori della lunga maratona-evento del Concerto del Primo Maggio, hanno accolto sul palco, posto in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, la giovane artista Delia.

Lanciata da X Factor e con una carriera in rampa di lancio, durante la kermesse ha avuto il compito di cantare Bella Ciao, canzone che da decenni è il simbolo della manifestazione canora.

Al termine dell’esibizione, Delia è rimasta ancora sul palco e ha iniziato a intonare Sicilia Bedda, il suo inedito. Pochi secondi dopo, però, il collegamento con la diretta si è sfumato, senza alcuna spiegazione.

Delia Concerto Primo Maggio, la pausa per il TG3

La performance di Delia ha lasciato il posto, al Concerto del Primo Maggio, alle parole dei Segretari Confederali delle sigle sindacali che hanno organizzato l’evento, cioè Maurizio Landini (CGIL), Daniela Fumarola (CISL) e Pierpaolo Bombardieri (UIL).

A seguire, dopo una breve pausa pubblicitaria, è partita la prevista edizione del TG3, seguita dai vari telegiornali regionali. Per diversi minuti, sui social in molti si sono chiesti cosa sia accaduto, lanciandosi in varie ipotesi. In realtà, si è trattato solamente di un ritardo nella scaletta, che ha fatto sì che la performance di Delia si prolungasse oltre le 19:00, orario tassativo di inizio del telegiornale.

Una volta ripresa la linea, alle 20:00, Delia ha avuto la possibilità di esibirsi nuovamente, introdotta così da Big Mama: “Ci siamo lasciati con un’esibizione incredibile, che deve continuare“.

Un imprevisto arrivato a pochi giorni dalla polemica scoppiata a Che tempo che fa

L’imprevisto occorso a Delia, durante il Concerto del Primo Maggio, è arrivato a pochi giorni dalla polemica che l’ha coinvolta, suo malgrado, negli scorsi giorni. Durante l’appuntamento di Che tempo che fa della scorsa domenica, poco prima de Il Tavolo, la giovane artista si è esibita con Levante e Serena Brancale nel tormentone Al mio paese.

Al termine dell’esibizione, il conduttore Fabio Fazio ha fatto accomodare ne Il Tavolo sia Brancale che Levante, mentre ha ringraziato Delia che ha lasciato, così, il palco. Un gesto che ha scatenato varie polemiche sui social, dove in molti hanno criticato il mancato coinvolgimento dell’interprete nella rubrica dello show.