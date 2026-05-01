Il tradizionale Concerto del Primo Maggio torna anche nel 2026 con la 36esima edizione. La kermesse musicale è trasmessa dalla Rai e può vantare un cast decisamente molto ricco.

Concerto Primo Maggio 2026, il trio inedito di conduttori

Il Concerto del Primo Maggio 2026 è realizzato dalla società iCompany ed è curato da Massimo Bonelli, confermato nel ruolo di direttore artistico. La regia televisiva dell’evento è curata da Fabrizio Alaimo Gottuso e il concerto è promosso dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL.

Al timone del programma è presente un trio inedito di conduttori. L’unica già presente lo scorso anno e che è stata riconfermata è Big Mama. A lei si uniscono l’artista Arisa, in gara nell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista di Canzonissima, e l’attore Pierpaolo Spollon, fra i protagonisti della fiction Doc-Nelle tue mani.

Quest’anno, il sottotitolo scelto è Lavoro Dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale.

Musica e riflessione, in onda su Rai 3

Il Concerto del Primo Maggio 2026 prende il via alle ore 15:15 circa e prosegue fino ad oltre mezzanotte. In totale, dunque, la kermesse ha una durata di circa 9 ore, in un’alternanza fra musica e spazi di riflessione sui principali temi di attualità.

In televisione, la diretta televisiva del Concerto è garantita su Rai 3, da anni il punto di riferimento per l’evento musicale del 1° maggio. La prima parte della diretta è trasmessa fino alle 19:00, quando la linea passa al TG3 e ai telegiornali regionali. Dalle 20:00 riparte il collegamento, che prosegue fino alle 24:15. È possibile seguire lo show, in maniera integrale, su Rai Radio 2 e, in streaming, su Rai Play.

Concerto Primo Maggio 2026, il cast

Sono circa cinquanta gli artisti che si alternano sul grande palco del Concerto del Primo Maggio, posto in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Nell’anteprima delle 13:00 spazio a Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra e Wepro, a cui si aggiungono Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, i vincitori del contest di iCompany dedicato ai talenti emergenti.

Molto ricco il cast di artisti presenti nello show vero e proprio. Spazio, in primis, ad Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga e Dolcenera. Sul palco, poi, vi sono Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña e Lea Gavino. Infine, arricchiscono l’evento Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.

L’apertura dello show è affidata a Paolo Belli. La chiusura, invece, è firmata dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.