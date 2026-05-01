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Concerto del Primo Maggio 2026, tutto quello che c’è da sapere: la scaletta, il cast e i conduttori

Matteo Tuveri
1 Maggio 2026 2 Minuti di lettura
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Il tradizionale Concerto del Primo Maggio torna anche nel 2026 con la 36esima edizione. La kermesse musicale è trasmessa dalla Rai e può vantare un cast decisamente molto ricco.

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Concerto Primo Maggio 2026, il trio inedito di conduttori

Il Concerto del Primo Maggio 2026 è realizzato dalla società iCompany ed è curato da Massimo Bonelli, confermato nel ruolo di direttore artistico. La regia televisiva dell’evento è curata da Fabrizio Alaimo Gottuso e il concerto è promosso dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL.

Al timone del programma è presente un trio inedito di conduttori. L’unica già presente lo scorso anno e che è stata riconfermata è Big Mama. A lei si uniscono l’artista Arisa, in gara nell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista di Canzonissima, e l’attore Pierpaolo Spollon, fra i protagonisti della fiction Doc-Nelle tue mani.

Quest’anno, il sottotitolo scelto è Lavoro Dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale.

Musica e riflessione, in onda su Rai 3

Il Concerto del Primo Maggio 2026 prende il via alle ore 15:15 circa e prosegue fino ad oltre mezzanotte. In totale, dunque, la kermesse ha una durata di circa 9 ore, in un’alternanza fra musica e spazi di riflessione sui principali temi di attualità.

In televisione, la diretta televisiva del Concerto è garantita su Rai 3, da anni il punto di riferimento per l’evento musicale del 1° maggio. La prima parte della diretta è trasmessa fino alle 19:00, quando la linea passa al TG3 e ai telegiornali regionali. Dalle 20:00 riparte il collegamento, che prosegue fino alle 24:15. È possibile seguire lo show, in maniera integrale, su Rai Radio 2 e, in streaming, su Rai Play.

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Concerto Primo Maggio 2026, il cast

Sono circa cinquanta gli artisti che si alternano sul grande palco del Concerto del Primo Maggio, posto in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Nell’anteprima delle 13:00 spazio a Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra e Wepro, a cui si aggiungono Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, i vincitori del contest di iCompany dedicato ai talenti emergenti.

Molto ricco il cast di artisti presenti nello show vero e proprio. Spazio, in primis, ad Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga e Dolcenera. Sul palco, poi, vi sono Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña e Lea Gavino. Infine, arricchiscono l’evento Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi e Sissi.

L’apertura dello show è affidata a Paolo Belli. La chiusura, invece, è firmata dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta.

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