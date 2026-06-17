Come si cambia per non morire. La cantava Fiorella Mannoia nel celebre brano del 1984 e mai frase sembra più appropriata per riassumere l’ultima stagione di Affari Tuoi, costretta ad attuare una serie di modifiche, l’ultima legata all’introduzione del gioco che mette in palio una macchina, per cercare di arginare il successo de La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi modifiche, anche Stefano De Martino mette in palio una macchina

Sin dalla prima puntata de La Ruota della Fortuna, i concorrenti hanno avuto la possibilità, se bravi e fortunati, di vincere una macchina. Si tratta di uno dei tratti distintivi del game show di Gerry Scotti e Samira Lui, che la Rai ha, in parte, deciso di portare anche su Affari Tuoi.

Da qualche giorno, nelle puntate andate in onda a partire dal 10 giugno scorso, anche i pacchisti di Rai 1 possono vincere un’automobile. Il meccanismo è chiaro: i giocatori, se pescano nei primi tre tiri tutti pacchi blu, devono scegliere fra due pacchi dorati. Uno di questi permette al fortunato partecipante di vincere un Suv Opel Mokka.

L’impatto negli ascolti

L’ennesima modifica al regolamento di Affari Tuoi non ha avuto l’effetto sperato negli ascolti. Il game show, al centro di una programmazione tv ballerina a causa della messa in onda delle partite dei Mondiali, è infatti ancora dietro nella sfida con La Ruota della Fortuna.

Il 10 giugno, giorno dell’esordio del nuovo gioco, il format di De Martino si è fermato al 23% di share con 4 milioni e 139 mila telespettatori. Scotti e Lui, su Canale 5, hanno convinto 4,4 milioni di persone con il 24,7%. Il 13 giugno, il duello è terminato in parità: entrambi i game si sono fermati al 25,5% di share, con il format Mediaset che ha divertito circa 50 mila persone in più, terminando 20 minuti dopo.

Il 14 giugno, infine, Affari Tuoi ha divertito 3 milioni e 681 mila persone con il 23,7%. Scotti e Lui, terminando mezz’ora dopo, hanno appassionato 4 milioni e 362 mila persone con il 27,2% di share.

Affari Tuoi modifiche, l’obiettivo è non snaturarsi

Quella del gioco con in palio una macchina non è che l’ultima modifica apportata al regolamento di Affari Tuoi nel corso della stagione. A inizio stagione, Stefano De Martino è stato affiancato dal comico Herbert Ballerina, spalla destra in tutte le puntate. Poi è arrivata la ballerina Martina Miliddi, protagonista di sketch di ballo e di gag in studio. Ora è arrivato anche il gioco con il palio una macchina.

La sensazione complessiva è che Affari Tuoi, dall’inizio della passata stagione, stia cercando di inseguire la concorrenza. Tali cambiamenti, tuttavia, hanno un impatto minimo negli ascolti, ma portano con sé un grande rischio: quello di snaturare il format. D’altronde, fra balli di gruppo e battute comiche, la trasmissione rischia di perdere quello che è stato per anni il proprio fulcro, ovvero l’apertura dei pacchi e le storie dei concorrenti.