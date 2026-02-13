Venerdì 13 febbraio, a poche ore dalla festa degli innamorati San Valentino, è in onda Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte. Si tratta di uno speciale in prima serata del game show di Rai 1.

Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte, confermata la presenza di Herbert Ballerina e Martina Miliddi

Al timone di Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con la Endemol Shine Italia, torna Stefano De Martino. Al suo fianco vi sono i co-conduttori che da settimane lo affiancano nello studio, ovvero il comico Herbert Ballerina, che presto ritroverà anche a Stasera tutto è possibile, e la ballerina Martina Miliddi.

Lo speciale Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte è proposto, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dalle ore 20:35 circa, dunque all’orario consueto. Ciò che cambia è la durata della puntata, che non terminerà alle 21:30 ma proseguirà per tutto il prime time, fino alle 23:20 circa.

I protagonisti del format sono una coppia di promessi sposi

Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte promette di regalare a tutti una serata all’insegna dell’amore. Il Teatro delle Vittorie, trasformato per l’occasione grazie ad una scenografia a tema pensata appositamente per la festa degli innamorati, accoglie, come protagonisti, una coppia di promessi sposi. I futuri marito e moglie, infatti, raggiungono il centro dello studio ed affrontano il Dottore in una partita, che presenta il medesimo regolamento di sempre.

Gli sfidanti, al loro fianco, possono contare sul sostegno di familiari ed amici, che dispensano consigli ed hanno il compito di aprire i pacchi man mano che vengono chiamati. L’appuntamento, oltre che in televisione, è visibile in streaming su Rai Play.

Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti

La serata evento Affari Tuoi Nella buona e nella cattiva sorte è arricchita dalla presenza di vari ospiti. In primis vi sono delle coppie di marito e moglie, ovvero la conduttrice Benedetta Parodi con il giornalista Fabio Caressa e la showgirl Federica Nargi con l’ex calciatore Alessandro Matri.

Protagonista, poi, è la musica, grazie al cantante Massimo Ranieri, autore di brani come Perdere l’amore e Rose rosse. Il conduttore si diverte con Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Peppe Iodice. A Simon & The Stars il compito di leggere l’oroscopo. Ad arricchire il tutto vi è la musica dal vivo, eseguita dall’orchestra diretta dal Maestro Pino Perris.