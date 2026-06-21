Tra le intenzioni e la realtà c’è, spesso, un abisso. Lo sa molto bene Mediaset, che all’inizio della passata stagione aveva focalizzato l’attenzione su diversi nuovi programmi annunciati e che, tuttavia, non sono mai andati in onda.

Mediaset programmi annunciati mai andati in onda, la seconda serata di Bianca Berlinguer

Il primo programma annunciato e che non è mai andato in porto è quello con protagonista Bianca Berlinguer. La scorsa estate, infatti, il Biscione aveva comunicato l’arrivo della giornalista su Canale 5, con un format in onda nella seconda serata.

Un progetto che avrebbe dovuto riportare l’informazione sull’ammiraglia ma che non è mai divenuto realtà, probabilmente anche a causa del successo de La Ruota della Fortuna. Il game show di Scotti e Lui, infatti, ha dato il via a un duello negli ascolti con Affari Tuoi, che ha allungato le puntate fino alle ore 22:00 circa. Tale fenomeno ha ritardato notevolmente la partenza del prime time, di fatto cancellando (o quasi) la seconda serata.

L’one man show di Andrea Pucci

Altro programma che Mediaset aveva annunciato ma che non è mai andato in onda è un one man show in prima serata con Andrea Pucci. Il comico, tornato in questa stagione come ospite monologhista a Zelig, avrebbe dovuto guidare un format tutto suo, di cui poi, però, non sono mai stati forniti altri dettagli.

Lo stesso discorso vale per Blackout su Italia 1. Articolato come una collana di docu-fiction crime, il format sarebbe dovuto andare in onda con la conduzione di Costanza Calabrese, giornalista del TG5. Il progetto, almeno per ora, non si è concretizzato.

Mediaset programmi annunciati mai andati in onda, l’intrattenimento di Canale 5

Ma è l’intrattenimento di Canale 5 il genere con il maggior numero di programmi annunciati e mai andati in onda. È il caso di You Lo spettacolo sei tu, trasmissione che, nelle intenzioni, sarebbe dovuta essere trasmessa in prima serata, con un meccanismo di funzionamento incentrato interamente sul pubblico.

Nessuna informazione, poi, è stata ufficialmente data in merito a Il club dell’1%. Lo show, adattamento di un format britannico di grande successo, è un game che mette alla prova la logica e l’intuito. La conduzione dovrebbe essere affidata a Michelle Hunziker e, secondo alcune voci circolate sul web, le registrazioni sarebbero dovute partire lo scorso inverno. Mediaset, tuttavia, non ha fornito comunicazioni ufficiali.