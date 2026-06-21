Inizia domenica 21 giugno il format dal titolo Cucina al mare con Ruben. La trasmissione è visibile su Food Network, rete tematica del digitale terrestre dedicata al mondo della cucina.

Cucina al mare con Ruben, la programmazione tv dello show

Le puntate di Cucina al mare con Ruben, come detto, sono inserite nella programmazione tv di Food Network, visibile sul canale 33 del digitale terrestre. Gli appuntamenti hanno una durata di 40 minuti circa e la rete ne propone, salvo improvvise modifiche di palinsesto, uno alla settimana, nel pomeriggio della domenica. Gli episodi prendono il via intorno alle ore 15:00 e, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming e on demand su Discovery+. Qui, in particolari, sono resi disponibili subito dopo la fine della messa in onda televisiva.

Al timone dello show c’è un volto decisamente già molto noto al pubblico di Food Network. Stiamo parlando di Ruben Bondì, divenuto famoso durante il lockdown, quando pubblicava sui social i video che lo ritraevano ai fornelli. Sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery ha già guidato svariati programmi, fra cui Cucina al mercato con Ruben, di cui ha realizzato svariate edizioni.

Protagonista il pesce

Al centro di Cucina al mare con Ruben, come intuibile già dal nome, ci sono le ricette che prevedono l’uso del pesce. Il conduttore, infatti, si cimenta ai fornelli e realizza diverse tipologie di piatti, che mirano a valorizzare i frutti marini.

Per girare le puntate, il conduttore abbandona Roma, città nella quale è nato ed ha ottenuto la notorietà, e raggiunge la Calabria. In particolare, le telecamere si concentrano su Scilla, cittadina di poco più di 4 mila abitanti posta nell’area metropolitana di Reggio Calabria, vera e propria perla della regione.

Una volta qui, Ruben incontra gli abitanti del posto e visita il mercato locale, dove acquista gli ingredienti che poi usa per le ricette.

Cucina al mare con Ruben, centrali le storie

Durante ogni appuntamento di Cucina al mare con Ruben, il padrone di casa dà ampio spazio alle storie. Mentre cucina, infatti, racconta alcuni degli aneddoti più interessanti legati a Scilla e alla Calabria. Inoltre, mostra come cucinare, secondo la tradizione, delle vere e proprie delizie della regione. Il risultato finale è un viaggio nel quale l’amore per la cucina si mischia con le bellezze naturalistiche, trasformando ogni puntata in una celebrazione dei sapori della Calabria.