La Rai ha presentato con una conferenza stampa La Partita del Cuore 2026. Il tradizionale appuntamento che unisce lo sport alla solidarietà è proposto su Rai 1 il 13 luglio prossimo, in prima serata.

La Partita del Cuore 2026 conferenza stampa, conduce Eleonora Daniele

La Partita del Cuore 2026 si svolge allo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila. Alla conduzione dell’evento, per il terzo anno consecutivo, torna Eleonora Daniele, che afferma: “Per me è un’emozione enorme, so quanto lavoro c’è nel dietro le quinte per dar vita a ciò che vedremo il 13 luglio. Quest’anno saranno con noi Croce Rossa Italiana, UNHCR, UNICEF e Fondazione Ausilia. Abbiamo deciso, nonostante la forte controprogrammazione, di andare in onda in diretta con la grande forza di un numero solidale che darà tantissimo aiuto in giro per il mondo“.

L’intera manifestazione, infatti, ha l’obiettivo di supportare la popolazione del Venezuela, colpita da un forte terremoto che ha causato decine di migliaia di vittime. Dal 6 al 14 luglio è possibile aiutare i sopravvissuti al sisma donando al numero 45595. L’incasso della biglietteria dello stadio, invece, è devoluto per il 40% a Croce Rossa Italiana per il popolo venezuelano e per il 60% a Fondazione Ausilia, le cui risorse, invece, sono stanziate a favore dei progetti rivolti alla condizione giovanile nel territorio aquilano.

Un gioco di squadra firmato Rai

In occasione de La Partita del Cuore 2026, la Rai ha messo a punto un vero e proprio gioco di squadra. L’evento benefico, come detto, è proposto su Rai 1 con la telecronaca di Marco Franzelli, Gabriele Corsi e Andrea Perroni, con Alessandra Tripoli a bordocampo e Laura Barth allo Svar. Inoltre, è possibile seguire il match in diretta radiofonica su Rai Radio 2 con Max Zoara, Luca Abbrescia e Mario Benedetto, oltre che su Radio Rai Tutta Italiana con la conduzione di Noemy Forni e Angelo Terracciano. Previste, infine, delle incursioni di Lorenzo Briani, inviato per RaiNews.it.

La Partita del Cuore è, dunque, un appuntamento a cui la Rai tiene molto, senza particolari patemi per gli ascolti, come sottolinea il Direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore: “Ogni anno cerchiamo di fare meglio, è uno dei pochi programmi televisivi per cui non è importante guardare gli ascolti, ma i fondi ottenuti con la raccolta benefica. Il 13 luglio ci sarà un’ampia contro-programmazione, ma abbiamo deciso comunque di andare in onda in diretta perché ciò permette di raccogliere di più ed è questo l’aspetto importante“.

La Partita del Cuore 2026 conferenza stampa, si sfidano la Nazionale Cantanti e la Nazionale Politici

Ne La Partita del Cuore 2026 si fronteggiano la Nazionale Politici e la Nazionale Cantanti. La prima rappresentativa, che mischia esponenti politici e giornalisti, è guidata da Roberto Mancini, che ha affermato: “Sono molto felice, quando c’è la solidarietà credo che ognuno di noi debba sempre esserci. Aiutare gli altri è la cosa più bella. Ho visto che qualche politico è un po’ fuori forma, ma spero si preparino meglio per la partita di lunedì“. La seconda compagine, invece, è allenata da Ubaldo Pantani, che a sua volta ha ammesso di essere felice di poter dare il suo contributo alla serata benefica.

Numerosi i volti noti che si cimenteranno ne La Partita del Cuore 2026. Non solo uomini ma anche donne, come ha chiarito Eleonora Daniele: “È un aspetto a cui io tengo molto. Spesso si pensa al calcio come uno sport con una prevalenza maschile, ma questa cosa non è vera”. Fra gli ospiti coinvolti ci sono Sal Da Vinci, capitano della Nazionale Cantanti, Rocco Hunt, Francesca Michelin, Arisa, TonyPitony, Mr. Rain, Al Bano, Eddie Brock, Luk3, Mogol, Massimo Giletti, Salvo Sottile, Claudia Gerini, Manuela Moreno, Hoara Borselli, Il Tre, Luca Sommi e Ivana Spagna. A loro si aggiungeranno numerosi altri volti celebri.