Stefano Buttafuoco, martedì 7 luglio, torna al timone de Il Cacciatore di Sogni. La trasmissione è visibile in seconda serata, su Rai 3.

Il Cacciatore di Sogni 7 luglio, due serate speciali in attesa del ritorno in autunno

Il Cacciatore di Sogni è un programma realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il format, ideato e condotto da Stefano Buttafuoco, è dedicato a chi non ha mai smesso di credere in sé stesso e in un mondo diverso, senza barriere né pregiudizi.

La Rai, durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione, ha annunciato il ritorno del programma in autunno con una nuova edizione. In attesa di conoscere i temi e le novità, Buttafuoco guida, su Rai 3, due speciali visibili il 7 e il 14 luglio. Tali appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Rai Play.

La storia del progetto Rete BILT

Nel corso della puntata de Il Cacciatore di Sogni in onda martedì 7 luglio, Stefano Buttafuoco racconta la storia di Rete BILT. Si tratta di un progetto interamente sviluppato in Italia, portato avanti avanti dal Ministro per le Disabilità.

La parola BILT è in realtà un acronimo, formato dalle iniziali dei termini Bellezza, Inclusione, Lavoro e Talenti. La rete mette in collegamento una serie di realtà sociali, cooperative ed enti del Terzo settore sparsi per l’Italia. Due gli obiettivi principali dell’iniziativa. Il primo è quello di favorire l’inserimento stabile delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, in particolare nei settori del turismo e della cultura. Il secondo, invece, è legato al tema, sempre più fondamentale, dell’accessibilità universale del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. L’Italia è ricca di bellezze conosciute e apprezzate in tutto il mondo ed esse devono poter essere visitate e godute da chiunque, senza limitazioni di nessun tipo.

Il Cacciatore di Sogni 7 luglio, ospite Cesare Bocci

Per parlare della Rete BILT, durante la puntata in onda oggi de Il Cacciatore di Sogni è presente come ospite Cesare Bocci, attore molto noto che ha partecipato a titoli come Imma Tataranni Sostituto Procuratore, L’Altro Ispettore e Il Commissario Montalbano.

Il programma, negli speciali del 7 e 14 luglio, ha una struttura on the road. Stefano Buttafuoco, infatti, non è presente in studio ma si reca in diverse realtà del nostro paese. La puntata dedicata alla Rete BILT parte dal Parco Archeologico di Pompei.