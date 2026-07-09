Le Iene potrebbero tornare in autunno con alcune novità importanti alla conduzione. Il programma cult di Italia 1, ideato da Davide Parenti, resta uno dei titoli più forti della rete e, secondo le ultime indiscrezioni, Mediaset sarebbe pronta a confermarlo con un doppio appuntamento settimanale e diversi speciali tematici.

La vera curiosità, però, riguarda il futuro della conduzione. Dopo la coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni, al timone del programma dall’ottobre 2023, lo scenario potrebbe cambiare nella prossima stagione televisiva.

Le Iene, Max Angioni verso l’uscita dalla conduzione?

Secondo quanto circola in rete, Veronica Gentili sarebbe confermata alla guida de Le Iene, mentre Max Angioni risulterebbe in uscita dal programma. Al momento si tratta di un’indiscrezione e non di una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, ma il rumor ha già acceso il toto-nomi sul possibile nuovo assetto della trasmissione. L’ipotesi più forte è che Veronica Gentili resti il volto centrale del programma, mentre resta da capire se al suo fianco arriverà un nuovo conduttore fisso oppure se la formula sarà completamente rivista.

Veronica Gentili da sola o con una staffetta di ospiti?

In caso di addio di Max Angioni, gli scenari aperti sarebbero diversi. Il primo porterebbe a una conduzione in solitaria di Veronica Gentili, che negli ultimi anni ha dato al programma un taglio più giornalistico, mantenendo però il linguaggio diretto e provocatorio tipico de Le Iene.

Un’altra ipotesi potrebbe essere quella di una staffetta di co-conduttori, con volti diversi al fianco della giornalista puntata dopo puntata. Una soluzione già sperimentata in passato dal programma, quando sul palco si sono alternati diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica e della televisione.

Questa formula permetterebbe a Le Iene di mantenere un’impronta dinamica, cambiando ritmo e tono a seconda dell’ospite scelto, senza legarsi necessariamente a una coppia fissa per tutta la stagione.

Doppio appuntamento e speciali: cosa potrebbe cambiare su Italia 1

Oltre al possibile cambio alla conduzione, Le Iene dovrebbero continuare a occupare un ruolo centrale nel palinsesto di Italia 1. Secondo le indiscrezioni, il programma potrebbe tornare con un doppio appuntamento settimanale, affiancato da alcuni speciali dedicati a casi di cronaca, inchieste e temi di forte interesse pubblico.

Negli ultimi anni gli speciali de Le Iene hanno rappresentato una parte importante dell’offerta del programma, permettendo alla trasmissione di approfondire singole vicende con un taglio più investigativo e narrativo.

La scelta confermerebbe la volontà di Mediaset di puntare ancora su uno dei marchi più riconoscibili di Italia 1, in una stagione che potrebbe vedere anche altri cambiamenti nella rete.

Max Angioni e il rapporto con Le Iene

Max Angioni è arrivato a Le Iene dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico per la sua comicità surreale e immediata. Nel programma ha portato una presenza più leggera e ironica, affiancando prima Belén Rodriguez e poi Veronica Gentili.

In passato lo stesso comico aveva scherzato sulla sua esperienza nel programma, sottolineando come Le Iene abbiano una conduzione molto diversa rispetto a quella di un quiz, di un Festival o di un reality in diretta. Il format, infatti, si regge soprattutto sui servizi, sulle inchieste e sul lavoro degli inviati, mentre i conduttori hanno il compito di accompagnare il pubblico tra un contenuto e l’altro.

Proprio per questo motivo, un eventuale cambio al suo posto potrebbe non modificare completamente l’identità del programma, ma inciderebbe comunque sul tono dello studio e sull’equilibrio con Veronica Gentili.

Chi potrebbe affiancare Veronica Gentili?

Per ora non ci sono nomi ufficiali sul possibile sostituto di Max Angioni. Il toto-conduzione resta quindi completamente aperto. Mediaset potrebbe scegliere un comico, per mantenere il contrasto tra informazione e leggerezza, oppure puntare su un volto televisivo più trasversale.

Non è da escludere nemmeno una soluzione ibrida: Veronica Gentili come presenza fissa e una serie di ospiti a rotazione per dare ogni settimana un’impronta diversa alla puntata.

La certezza, almeno secondo le indiscrezioni circolate finora, è che Le Iene resteranno uno dei punti fermi di Italia 1. Il vero nodo riguarda il volto che accompagnerà la nuova stagione: Max Angioni sarà davvero fuori oppure ci sarà ancora spazio per lui nel programma?