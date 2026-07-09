Mediaset ha comunicato ufficialmente i palinsesti per la stagione 2026-2027. Di seguito vi sveliamo ciò che andrà in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Mediaset palinsesti 2026-2027, il daytime di Canale 5

Iniziando dal daytime di Canale 5, nei palinsesti 2026-2027 non ci sono novità di rilievo. La mattina tornerà a essere occupata da Mattino Cinque con la coppia Francesco Vecchi e Federica Panicucci, oltre che da Forum con Barbara Palombelli. Nel pomeriggio, oltre alle soap storiche fra cui Beautiful, torna il dating show Uomini e Donne con Maria De Filippi e Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi, confermato per la seconda edizione.

Novità importanti nel preserale: oltre a The Wall, Avanti un Altro e Caduta Libera, il palinsesto di Canale 5 si arricchisce con due ritorni: Passaparola (con la probabile conduzione di Gerry Scotti) e Ok! Il prezzo è giusto. In access prime time, invece, è confermata La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Nel weekend Silvia Toffanin torna alla conduzione di Verissimo, mentre la domenica Maria De Filippi guida la nuova edizione del talent Amici.

Nella seconda serata spazio all’informazione. Federico Rampini è al timone delle nuove puntate di Risiko, mentre da gennaio debutta un nuovo programma di Bianca Berlinguer.

Mediaset palinsesti 2026-2027, il prime time di Canale 5

Per quanto riguarda il prime time, su Canale 5 il sabato, in autunno, è occupato da Tu Si Que Vales, condotto da Elisabetta Canalis e con la giuria confermata in blocco formata da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. A loro si uniscono Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare e la novità Belen Rodriguez come giurata delle sfide di lyp-sinc. A gennaio, nella medesima collocazione, torna C’è Posta per Te, sostituito in primavera dal Serale di Amici.

In programma diversi impegni per Michelle Hunziker, protagonista con Zelig, che guiderà con Ale & Franz. La conduttrice svizzera, inoltre, debutta con la novità Il Club dell’1%. Fra le conferme spiccano quelle di Super Karaoke, This is Me, Taratatà, Gigi e Vanessa Insieme, Chi vuole essere Milionario?-Il Torneo, Scherzi a Parte, Tim Battiti Live (sia nella versione primaverile che estiva) e La Ruota dei Campioni, serie di speciali de La Ruota della Fortuna. Altra novità è El Desafio, nuovo celebrity show che mette alla prova i concorrenti sul piano mentale e fisico. Confermati Pio e Amedeo, con un nuovo show comico di cui non si conoscono ancora i dettagli.

La musica e i reality

Musica centrale nel palinsesto 2026-2027 di Canale 5 con Dive, varietà guidato da Patty Pravo, Marcella Bella, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Rita Pavone. Inoltre, ci sono una serie di concerti con protagonisti Eros Ramazzotti, Irama, Emma, Giorgia e Achille Lauro. Il trio Il Volo guida lo show Tutti per Uno. Ai Pooh, invece, va la conduzione del varietà Un Paese Mille Canzoni. Nell’autunno 2027, Gigi D’Alessio guida la serata speciale Viva Napoli.

Capitolo reality: torna L’Isola dei Famosi con le registrazioni in corso in queste settimane nelle Filippine. Alla conduzione c’è Selvaggia Lucarelli, affiancata da Alvin e il debutto è atteso a cavallo fra dicembre e gennaio. Da settembre, invece, ritorna il GF Vip con la conduzione di Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Nel periodo di Natale è previsto l’one man show di Giorgio Panariello dal titolo Torno a Natale, mentre il tradizionale Concerto di Natale ha come protagonisti Il Volo con Noemi, Malika Ayane e Arisa.

Su Canale 5 è protagonista anche lo sport, con le partite della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana.

Cosa va in onda su Rete 4

Spostando l’attenzione su Rete 4, nei palinsesti del daytime 2026-2027 spicca il debutto di Ore 11 con Milo Infante, programma dedicato alla cronaca, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Tornano Lo Sportello di Forum, Diario del Giorno e 10 Minuti con Nicola Porro. In access prime time, dal lunedì al giovedì, Paolo Del Debbio guida 4 di Sera, mentre il venerdì, sabato e domenica è proposto Real Politik con Tommaso Lavate, talk cancellato dalla prima serata.

In quest’ultima fascia sono confermati alcuni degli storici programmi di attualità. Tornano Quarta Repubblica il lunedì con Nicola Porro, Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio il giovedì, Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al venerdì e Fuori dal Coro con Mario Giordano. Torna anche Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Il martedì debutta il nuovo talk in prime time di Milo Infante, mentre È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si sposta al mercoledì.

Fra le novità c’è Giganti I protagonisti della storia, serie di appuntamenti con Toni Capuozzo chiamato a ripercorrere la storia di grandi personaggi del passato, da Leonardo Da Vinci a Papa Wojtyla.

Mediaset palinsesti 2026-2027, le certezze di Italia 1

Infine, nei palinsesti 2026-2027 di Mediaset vi sono diverse proposte su Italia 1. Il titolo di punta sarà, ancora una volta, Le Iene, trasmissione di inchieste guidata dalla confermata Veronica Gentili. Tornano, inoltre, i vari format collegati, a partire da Le Iene presentano Inside. Altro show visibile sulla rete è Zelig Off, dedicato alle nuove promesse della comicità italiana. Enrico Papi è confermato con Sarabanda Celebrity. Anche il cinema protagonista, grazie a pellicole come Wonka e Dune 2. Lo sport ha ampio spazio non solo con il calcio, grazie alle sfide di Coppa Italia, ma anche con il tennis. A novembre, infatti, sono trasmessi i match delle ATP Finals.