Un paradosso sta interessando, in queste settimane, la televisione italiana. Stiamo parlando dei programmi estivi che nonostante vadano in onda per pochi mesi, con l’arrivo di agosto sono andati in vacanza.

Programmi estivi in vacanza, il caso della Rai

Numerosi i programmi della Rai che hanno deciso di andare in vacanza ad agosto e sono stati sostituiti da una serie di repliche e best off. Nel daytime di Rai 1, se UnoMattina e Vita in Diretta procedono regolarmente, diverso è il discorso relativo a Italia A/R e Camper Osteria Italia.

Il primo, visibile dalle 11:30 con la conduzione di Vittorio Brumotti e Monica Caradonna, dal 10 agosto scorso è sostituito dalle repliche, che proseguiranno fino al prossimo venerdì 21 agosto. La medesima programmazione tv riguarda anche il programma del mezzogiorno guidato da Peppone Calabrese. La riproposizione di quest’ultimo show, fra l’altro, ha creato nelle ultime ore una situazione straniante. Lo scorso 13 agosto, infatti, Peppone ha lanciato, sul finire della puntata, la partita di calcio fra il Marocco e la Francia, disputata in realtà il 9 luglio scorso. Un taglio nel montaggio sarebbe stato quantomeno opportuno.

Persino Linea Verde in replica

Il fenomeno dei programmi estivi che vanno in vacanza, in casa Rai, coinvolgono anche i format del weekend. Su Rai 1, il sabato e la domenica mattina Unomattina Weekly, rotocalco guidato da Fabio Gallo, Lorella Boccia e Giulia Bonaudi, l’8 e il 9, oltre che il 15 e il 16 agosto, è proposto nel formato del Meglio di, che contiene alcuni dei migliori momenti proposti nel corso dell’edizione.

Persino la versione estiva di Linea Verde, programma registrato del mezzogiorno della domenica, salta due appuntamenti: il 9 e il 16 agosto sono riproposte le puntate del 21 e del 14 giugno di quest’anno. Sempre domenica 16 agosto sono nei palinsesti i Meglio di del format Check Up Estate alle 09:30 e di Un’Estate Italiana con Anna Falchi e Fabrizio Rocca alle 15:05.

Programmi estivi in vacanza, Mediaset e La7

La Rai non è l’unica emittente nella quale si è manifestato il fenomeno dei programmi estivi che sono andati in vacanza. Nell’access prime time, infatti, Canale 5 aveva puntato sul game show The Wall con Max Giusti. Le puntate inedite, iniziate il 13 luglio, sono durate appena un mese: l’11 agosto, infatti, hanno preso il via le repliche, che dovrebbero continuare fino al 24 agosto.

Infine, anche gli spettatori di La7 hanno visto scomparire, con l’arrivo di agosto, un programma estivo del daytime. Si tratta de L’Aria che Tira con Ludovica Ciriello, che da mercoledì 12 agosto si è preso qualche giorno di pausa. Il ritorno è previsto, sempre alle 11:00 del mattino, il prossimo 17 agosto.

Insomma, gli italiani (tanti) che per Ferragosto non saranno in vacanza dovranno rassegnarsi: la tv, infatti, offrirà tante repliche e poche produzioni inedite.