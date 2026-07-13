Lunedì 13 luglio debutta, su Canale 5, la nuova edizione di The Wall. Il game show è proposto dalle ore 18:45 circa ed è visibile dal lunedì alla domenica.

The Wall 13 luglio, la conduzione affidata a Max Giusti

La principale novità di The Wall riguarda la conduzione. Al timone dello show, infatti, debutta Max Giusti, che dunque torna a curare la fascia del preserale dopo l’avventura con Caduta Libera.

Basato sul format originale The Wall, che negli Stati Uniti è giunto alla sesta stagione, l’adattamento italiano torna dopo diversi anni di assenza. Fino ad ora, infatti, nel nostro paese sono andate in onda, nel preserale, solamente due edizioni, entrambe guidate da Gerry Scotti e proposte fra il 2017 e il 2018.

Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il regolamento

Le regole di The Wall, anche nella nuova edizione, sono quelle che hanno contraddistinto già le prime due edizioni. In ogni puntata partecipa una coppia di concorrenti, legati fra loro da un vincolo di amicizia o di parentela.

Essi devono affrontare la sfida nel tentativo di riuscire a sconfiggere il temibile muro da cui vengono lanciate sfere luminose che si fermano in caselle associate a diversi premi in denaro. Le risposte corrette fanno guadagnare, quelle sbagliate fanno perdere.

Nella prima fase i due concorrenti rimangono entrambi in studio e devono rispondere alle domande, nel tentativo di aumentare il loro montepremi di base. Dal round successivo i due sfidanti si separano. Uno esce dallo studio e, isolato, risponde alle varie domande di cultura generale, senza però essere aggiornato in merito all’andamento della partita. L’altro, invece, rimane di fronte al muro e deve decidere che strategia adottare, se rischiare o meno valutando anche le difficoltà delle domande.

The Wall 13 luglio, la novità della Lucky Ball

La principale novità di The Wall, al via il 13 luglio, riguarda il gioco finale. In esso, infatti, arriva la Lucky Ball, cioè la possibilità di effettuare un ultimo lancio e affidarsi completamente alla fortuna. L’esito del lancio, infatti, può raddoppiare il montepremi accumulato o, al contrario, può azzerarlo completamente.

La persona isolata, che non ha nessuna informazione in merito alla quantità di denaro che il giocatore di fronte al muro è riuscito ad accumulare, è chiamato a una scelta: firmare o meno il contratto, un foglio posto dentro un bussolotto metallico contenente una cifra che può essere inferiore o superiore a quella accumulata. Una volta ritornato in studio, il protagonista svela cosa ha deciso di fare. Se ha firmato, la cifra contenuta nel contratto è quella con la quale i due partecipanti abbandonano il format. In caso contrario, i concorrenti vincono la cifra accumulata nella partita, che può essere anche di 0 euro.