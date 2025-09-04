Grandi festeggiamenti in casa Mediaset. Nella puntata di Morning News di giovedì 4 settembre, il conduttore Dario Maltese ha proposto un lungo filmato, durato vari minuti, in cui Piersilvio Berlusconi interviene a sorpresa durante le registrazioni de La Ruota della Fortuna. Nel suo discorso, oltre a lodare i risultati del game, non ha mancato alcune stoccate alla concorrenza.

La Ruota della Fortuna Piersilvio Berlusconi, le parole di ringraziamento a Gerry Scotti

Come possibile vedere nella clip, Piersilvio Berlusconi ha sorpreso Gerry Scotti durante le registrazioni di una delle puntate in onda nei prossimi giorni. Il patron di Mediaset, accolto con una standing ovation dal pubblico, ha preso la parola: “Grazie davvero. Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi: abbiamo fatto, tutti insieme, un piccolo miracolo“.

L’Amministratore delegato del Biscione continua: “Tutte le persone coinvolte, a partire da Gerry, si meritano il mio ed il nostro grande applauso. Bravi, prova di lavoro e coraggio straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione, facendo una cosa mai stata fatta prima“.

La Ruota della Fortuna Piersilvio Berlusconi, la stoccata a Rai 1

Piersilvio Berlusconi, nell’incursione alle registrazioni a La Ruota della Fortuna, dedica un ringraziamento speciale a Samira Lui e, soprattutto, a Gerry Scotti, asserendo: “A lui abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che sono molto al di sopra delle nostre aspettative“.

Come già fatto in passato, Piersilvio Berlusconi ne approfitta per lanciare una stoccata a Rai 1. Pur senza mai nominarlo, l’Ad, riferendosi chiaramente ad Affari Tuoi, sottolinea: “Siamo orgogliosi de La Ruota della Fortuna, non solo perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna prova reale da superare. Qui, invece, stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana, con un gioco divertente ed istruttivo“.

Gli ascolti del 3 settembre

Ad anticipare la messa in onda della clip vi è un breve comunicato letto da Dario Maltese. Il conduttore di Morning News celebra gli ascolti ottenuti il 3 settembre da La Ruota della Fortuna: “Oggi una nuova vittoria, La Ruota della Fortuna si conferma leader della fascia dell’access prime time“.

Nella giornata di ieri, mercoledì 3 settembre, è andata in scena la seconda sfida fra La Ruota della Fortuna ed Affari Tuoi. Il format di Canale 5 ha divertito 4 milioni e 109 mila spettatori con il 23%. Il game di Stefano De Martino, invece, è al 22,4%, con 3 milioni e 993 mila spettatori. Un risultato, dunque, che sembra consolidare i dati del 2 settembre.