Come anticipato da Ivan Zazzaroni, dopo Selvaggia Lucarelli anche Fabio Canino lascia la giuria di Ballando con le stelle. Se la prima, è noto, ha lasciato il talent per passare a Mediaset, sul secondo vi sono più dubbi legati alle dinamiche che lo hanno portato ad abbandonare lo show.

Fabio Canino lascia Ballando con le stelle, le parole dell’oramai ex giudice

A confermare l’addio a Ballando con le stelle di Fabio Canino è lui stesso sui social. L’artista ha pubblicato un breve video sui suoi profili e ha affermato: “Ho voglia di parlare con te! L’affaire Ballando con le stelle, ci siamo. Dopo 17 anni onorati di carriera da giudice ho deciso di lasciare, perché insomma è il momento di fare altre cose. Bisogna avere anche il coraggio di lasciare la strada maestra e tentare delle strade anche se, magari, non si cosa succederà“.

Fabio Canino procede: “Questa estate sono successe talmente tante cose belle che magari qualcuna potrebbe portare delle novità, per esempio essere diventato cavaliere. Forse il bancone di Ballando non mi basta più, forse voglio la tavola rotonda come i cavalieri. Chi lo sa?”.

Nessuna conferma sulla presunta offerta arrivata da Carlucci di diventare concorrente

Secondo quanto dichiarato da Fabio Canino, dunque, sarebbe stata sua la scelta di abbandonare la giuria di Ballando con le stelle. Una versione, questa, che tuttavia sembra differire un po’ dalle indiscrezioni che fino a questo momento erano circolate sul web e non solo.

La notizia diffusa era che Milly Carlucci avesse proposto a Fabio Canino di scendere in pista e cimentarsi come concorrente. Un’offerta che il coreografo avrebbe declinato.

Se tale scenario venisse confermato, la logica conseguenza sarebbe una verità diversa da quella narrata da Canino. D’altronde, se Carlucci avesse effettivamente offerto al conduttore il ruolo di concorrente, allora sarebbe lecito immaginare che nei suoi piani ci fosse già la volontà di apportare delle modifiche nella giuria.

Fabio Canino lascia Ballando con le stelle, l’apertura a Mediaset

Fabio Canino, prima di rivolgere i propri saluti al pubblico, nella clip in cui annuncia il suo addio a Ballando con le stelle ha deciso di effettuare un vero e proprio appello a Mediaset: “Essendo stato io il primo a fare il tavolo in televisione, Pier Silvio io sono pronto adesso eh, se vogliamo…“.

Un’apertura senza mezzi termini, dunque, che mostra la volontà di Canino di abbandonare la Rai e passare sul Biscione. Una proposta che potrebbe anche interessare Mediaset: d’altronde, i diciassette anni da giudice di Ballando rappresentano un curriculum di tutto rispetto, soprattutto per un’emittente che da tempo ha nei reality una delle sue proposte di punta.

Nel talent di Rai 1 Canino ha spesso creato e alimentato dinamiche, ovvero caratteristiche che rappresenterebbero, ad esempio, un valore aggiunto per un futuro lavoro da opinionista.