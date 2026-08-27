Il percorso de Le Pappardelle a Reazione a Catena si è trasformato in una delle cavalcate più interessanti dell’edizione 2026. Il trio composto da Carolina, Francesca e Maria Giulia ha conquistato puntata dopo puntata il pubblico del quiz di Rai 1, riuscendo soprattutto a mettere insieme un montepremi complessivo di tutto rispetto.

Dal loro debutto del 3 agosto 2026, Le Pappardelle hanno infatti centrato più volte l’Ultima Parola, alternando piccoli premi a vincite decisamente più consistenti.

Le Pappardelle, tutte le vincite a Reazione a Catena

La prima soddisfazione economica è arrivata proprio nella puntata del 3 agosto, quando le tre concorrenti hanno conquistato 235 euro. Il giorno successivo il bottino è salito grazie a una nuova vincita da 2.079 euro.

Il primo vero colpo è arrivato il 5 agosto, con una vincita da 17.500 euro. Le Pappardelle hanno poi continuato la loro serie positiva il 6 agosto, portando a casa 4.125 euro, e il 7 agosto, con altri 6.750 euro.

Il 9 agosto è arrivata un’altra delle vincite più importanti del loro percorso, pari a 18.000 euro.

Le altre vittorie delle campionesse

Dopo alcune puntate concluse senza premio finale, Carolina, Francesca e Maria Giulia sono tornate a festeggiare l’11 agosto, quando hanno conquistato 4.219 euro.

Il 13 agosto hanno aggiunto altri 4.688 euro al loro montepremi complessivo, consolidando un percorso sempre più ricco di soddisfazioni.

Il record da 39 mila euro del 16 agosto

La puntata più fortunata resta quella del 16 agosto 2026. Partite da un montepremi potenziale di 156 mila euro, Le Pappardelle sono riuscite ad arrivare all’Ultima Parola e a individuare la soluzione corretta, “Catalogo”.

La risposta ha permesso alle campionesse di conquistare ben 39.000 euro, la vincita più alta ottenuta dal trio durante la propria permanenza a Reazione a Catena.

Le Pappardelle vincite a Reazione a Catena: le puntate del 19, 23, 25 e 26 agosto

Il percorso vincente è proseguito il 19 agosto, quando la parola “Compasso” ha regalato alle concorrenti altri 4.563 euro.

Il 23 agosto Le Pappardelle hanno invece conquistato 4.250 euro grazie alla soluzione “Polso”, mentre il 25 agosto hanno centrato la parola “Influenza”, incassando 9.250 euro.

Nuovo successo anche nella puntata del 26 agosto: la parola finale “Morso” ha permesso al trio di aggiungere altri 1.688 euro al proprio bottino.

Quanto hanno vinto in totale Le Pappardelle

Fino alla puntata del 26 agosto 2026, Le Pappardelle hanno conquistato complessivamente 116.347 euro a Reazione a Catena.

Il bilancio comprende 12 Ultime Parole vincenti, con il record personale rappresentato dai 39.000 euro portati a casa il 16 agosto. Un percorso che ha reso Carolina, Francesca e Maria Giulia tra le protagoniste più riconoscibili di questa fase dell’edizione 2026 del game show di Rai 1.