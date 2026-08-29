Gli influencer alla conquista della tv. Da Geopop a Gabriele Vagnato, sono sempre di più i volti molto famosi del web che diventano protagonisti della televisione italiana.

Influencer alla conquista della tv, i nuovi volti Discovery

Analizzando i palinsesti della prossima stagione televisiva di Discovery emerge chiaramente il protagonismo da parte di alcuni volti celebri dei social. È il caso di Gabriele Vagnato, seguitissimo sulle varie piattaforme online e che, dopo numerose partecipazioni ai format del piccolo schermo, debutta in solitaria alla conduzione di un programma. Si tratta di Giorno di Prova, al via il 1° settembre su DMax. È una prima visione televisiva ma non assoluta, in quanto da anni il format è trasmesso sul canale YouTube del creator.

A settembre debutta in televisione Geopop, progetto editoriale dedicato alla divulgazione e che conta oltre 4 milioni di seguaci solo su Facebook. Il suo fondatore Andrea Moccia guida Geopop Racconta, programma di NOVE articolato in quattro puntate, ognuna delle quali dedicata ad altrettanti disastri della storia umana.

Aurora Ramazzotti arriva a Ballando con le stelle

Sempre su Discovery continuano a essere visibili le puntate di alcuni show che hanno debuttato nelle scorse settimane e che sono condotte da volti celebri online. In primis Mr. Oro Tutto ha un prezzo, programma che segue il lavoro quotidiana di Mr. Oro, imprenditore che gestisce numerosi negozi di Compro Oro in tutta Italia e la cui fama è dovuta soprattutto ai social, dove è seguito da centinaia di migliaia di seguaci.

Su Food Network, invece, nei palinsesti vi sono numerosi format condotti da Ruben Bondi, fra cui Cucina al Mercato con Ruben e Cucina in balcone con Ruben. La sua carriera è nata grazie ai social: durante il lockdown per il Covid-19 ha iniziato a pubblicare dei video di cucina sul balcone di casa sua e nel giro di poche settimane le sue clip hanno fatto il giro dei social. Attualmente lo chef conta più di 2 milioni di follower solo su Instagram.

Influencer alla conquista della tv, la Rai

Il fenomeno degli influencer che vanno alla conquista della televisione coinvolge anche la Rai. Da ottobre si cimenta come concorrente di Ballando con le stelle Aurora Ramazzotti, che vanta più di 2 milioni e mezzo di seguaci su Instagram. Dopo diverse esperienze in tv ora è pronta al debutto sulla rete ammiraglia della TV di Stato con l’obiettivo di sfondare definitivamente nel piccolo schermo.

In streaming su RaiPlay, invece, qualche settimana fa ha debuttato la trasmissione Budget Master, nella quale Pietro Michelangeli realizza delle sessioni di educazione finanziaria a numerosi giovani. Anche in questo caso, la televisione ha scelto di puntare su Michelangeli solo dopo che quest’ultimo è diventato un volto celebre sui social. Su YouTube il giovane ha 367 mila iscritti.

Il caso Rita De Crescenzo

Infine, se si parla del legame fra i volti dei social e la televisione è impossibile non citare il caso della docu-serie su Rita De Crescenzo. Le prime notizie parlavano di un possibile sbarco su Netflix, ma la piattaforma ha smentito. In seguito sono circolate delle voci legate all’arrivo della produzione su Amazon Prime Video. Quel che è certo è la figura dell’influencer, spesso al centro delle polemiche sui social, arriverà sul piccolo schermo dopo l’ospitata dello scorso anno a Belve.