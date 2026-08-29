Passano i mesi, ma continuano i problemi nella fascia del preserale di Canale 5. L’esperimento estivo con The Wall è fallito e così, dal 7 settembre prossimo, sull’ammiraglia del Biscione parte Caduta Libera 2026.

Caduta Libera 2026, la crisi negli ascolti di The Wall

Mediaset, sistemato l’access prime time con La Ruota della Fortuna, ha la necessità, ora, di trovare una soluzione stabile per la fascia del preserale, che nonostante le numerose modifiche di programmazione è da più di un anno in netta sofferenza.

Lo scorso luglio, per cercare di impensierire la concorrenza di Reazione a Catena, su Canale 5 ha fatto il suo ritorno The Wall, gioco portato al successo in Italia da Gerry Scotti e condotto quest’anno da Max Giusti.

Gli ascolti, tuttavia, non sono per niente positivi. La puntata di ieri, 28 agosto, si è fermata al 14,2%. Un risultato molto lontano da quello della concorrenza: il game di Pino Insegno, su Rai 1, ha superato il 26% di share.

Caduta Libera 2026, il ritorno del gioco delle botole

Per correre ai ripari e cercare di limitare i danni, a partire da lunedì 7 settembre, su Canale 5, fa il suo ritorno Caduta Libera. Il gioco delle botole arriverà al traguardo della quindicesima edizione e per il secondo anno consecutivo la conduzione è affidata a Max Giusti. Incerta la presenza di Isobel Kinnear, che nella passata stagione aveva affiancato il padrone di casa in tutti gli appuntamenti.

La scelta di Mediaset di far tornare Caduta Libera non dà grandi garanzie dal punto di vista dell’Auditel. L’ultima edizione, formata da più di 140 puntate in onda da dicembre ad aprile, non ha di certo convinto negli ascolti, con il game che ha quotidianamente perso il confronto diretto contro L’Eredità di Marco Liorni.

Che fine ha fatto Avanti un Altro?

Il ritorno di Caduta Libera nel preserale di Canale 5 è senz’altro una novità. Nei palinsesti ufficiali rilasciati dalla Publitalia, concessionaria per le pubblicità del Biscione, in autunno avrebbe dovuto fare il suo ritorno Avanti un Altro, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che ha, di fatto, chiuso la passata stagione televisiva. L’ultima puntata della scorsa edizione, infatti, era andata in onda il 3 giugno.

Attualmente non sono disponibili ulteriori dettagli legati alla programmazione tv autunnale della rete. La fascia oraria del preserale, d’altronde, è sempre più affollata: oltre a The Wall, Caduta Libera e Avanti un Altro, per la stagione 2026-2027 sono già stati annunciati i ritorni di Passaparola e OK Il prezzo è giusto.