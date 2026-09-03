Dopo la rinuncia di Giulia Presutti, la Rai ha ufficializzato Claudia Di Pasquale come nuova conduttrice di Report. Si tratta dell’ennesimo capitolo nel braccio di ferro fra la TV di Stato e la redazione del format dopo aver sollevato dall’incarico Sigfrido Ranucci.

Report Claudia Di Pasquale, chi è la giornalista

Quella di Claudia Di Pasquale è una carriera decisamente ricca di impegni nel mondo del giornalismo. Ha iniziato a scrivere i suoi primi articoli per quotidiani e periodici nel 2000 e, sei anni più tardi, ottiene il suo primo, importante riconoscimento, ottenendo la borsa di studio del premio giornalistico Mario Formenton.

Nel corso degli anni ha collaborato per testate molto importanti, fra cui la Sicilia, la Repubblica, il Venerdì, D la Repubblica delle Donne e il settimanale Diario. Nel 2007 avviene il suo debutto in una redazione di un programma televisivo: si tratta di Extra, show di La7 per il quale lavora quattro anni, fino al 2011. Anno, questo, nel quale entra nella redazione di Report.

Nel 2009, per l’inchiesta Il Mercato dei voti sulle elezioni regionali del 2008 in Sicilia, riesce ad arrivare in finale del premio Ilaria Alpi.

Le parole del Direttore Paolo Corsini

L’annuncio dell’arrivo di Claudia Di Pasquale come conduttrice di Report è accompagnata dalle dichiarazioni di Paolo Corsini. Il Direttore Approfondimento della Rai ha affermato: “Ho preso atto della scelta di Giulia Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell’azienda che rinnovo convintamente. Claudia Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma Report, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende“.

Claudia Di Pasquale, dunque, ha il compito di sostituire Giulia Presutti, mentre la nomina di Daniele Piervincenzi è ancora valida e il giornalista è confermato al timone della trasmissione di inchieste sin dalla prima puntata, in onda su Rai 3 l’8 novembre prossimo.

Report Claudia Di Pasquale, le reazioni

A differenza di quanto avvenuto in precedenza, la designazione di Claudia Di Pasquale ha trovato l’accordo della redazione di Report. A conferma di ciò è in rete un filmato ritraenti i cronisti del programma che rivolgono applausi verso la neo-conduttrice subito dopo la sua nomina. Al momento, invece, il conduttore Sigfrido Ranucci non ha commentato.

Oltre a Claudia Di Pasquale, la Rai ha apportato delle modifiche nella parte autoriale. I nuovi co-autori, infatti, sono Bernardo Iovene e Giulio Valesini.