Salvo Sottile redazione Report scontro verbale cosa è successo

Tensione alle stelle in casa Rai. Nella mattinata di giovedì 3 settembre, nella sede di Roma della TV di Stato, c’è stato uno scontro verbale molto accesso fra Salvo Sottile e alcuni giornalisti della redazione di Report, durante il quale sono volati anche degli insulti.

Salvo Sottile redazione Report scontro verbale, la conferma del conduttore

Lo scontro fra Salvo Sottile e la redazione di Report si è verificato nello spiazzo antistante gli uffici della Rai ed è stato confermato dal nuovo conduttore di Ore 14 e Ore 14 Sera, oggi presente in sede perché impegnato nella conferenza stampa di presentazione dei due format di Rai 2.

Sottile, dialogando con l’AdnKronos, ha affermato: “Mentre ero in procinto di entrare alla conferenza stampa di Ore 14, c’è stato un incontro con alcuni inviati della trasmissione Report, e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, tutti facciamo parte della direzione Approfondimento Rai e probabilmente c’è del nervosismo, ma sono cose che ovviamente non dovrebbero succedere“.

Salvo Sottile redazione Report scontro verbale, le dichiarazioni del giornalista e di Sigfrido Ranucci

Salvo Sottile, fornendo la sua versione dei fatti, ha affermato: “Da parte mia non c’è stata alcuna provocazione, ho solo salutato, chiedere come sta qualcuno è una provocazione? Io non ho fatto nulla, sono tranquillissimo. Sono volati insulti, credo che insultare un collega sia sempre una cosa spiacevole, anche se capisco che in un ambiente di lavoro possa succedere“. Salvo Sottile ha poi confermato: “Ora ci sarà la verifica da parte della Rai“.

Sottile avrebbe avuto lo scontro con i giornalisti Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni, che tuttavia non hanno commentato l’accaduto a differenza di quanto fatto da Sigfrido Ranucci. L’ex conduttore di Report, sui social, ha riportato la notizia e ha scritto: “La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all’arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. E per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post“.

Le motivazioni dietro lo scontro

Nonostante non vi siano informazioni ufficiali è lecito immaginare che dietro la tensione fra Salvo Sottile e una parte della redazione di Report vi siano alcune dichiarazioni che il conduttore di Ore 14 aveva rilasciato sul caso Ranucci nelle scorse settimane.

In una intervista, infatti, Sottile aveva messo in evidenza quella che secondo lui era una doppia morale di Ranucci, sostenendo: “(…) A giornalisti, politici, manager che non avevano commesso nessun reato, ma avevano avuto una strana frequentazione, Ranucci era il primo a chiedere che facessero un passo indietro. Se tu fai il maestro, il fustigatore dei costumi, devi dare il buon esempio. Quando riguarda gli altri, questi devono rispondere alle domande, quando riguarda te il problema di opportunità non esiste. Non rispondi alle domande e pubblichi post deliranti, quasi da mitomane (…)“.

Da qui aveva auspicato un passo indietro di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report proprio per tutelare il programma e la sua redazione.