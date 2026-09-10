Il debutto ufficiale era previsto per la fine di settembre, ma un imprevisto ha anticipato il suo esordio sul piccolo schermo. Giovedì 10 settembre Mario Giordano debutta nella stagione televisiva 2026-2027 guidando Dritto e Rovescio.

Mario Giordano Dritto e Rovescio, stop di Paolo Del Debbio

Quella in programma oggi è per Dritto e Rovescio la seconda puntata della stagione. Il talk di Paolo Del Debbio, in onda nel prime time di Rete 4 del giovedì, ha esordito con ottimi ascolti, avendo tenuto informati poco meno di un milione di spettatori con una share del 9,7%.

Per la seconda puntata il pubblico a casa dovrà fare a meno di Del Debbio. Mediaset, infatti, ha confermato che al suo posto, in studio, ci sarà il collega Mario Giordano, che avrebbe dovuto debuttare nella nuova stagione solamente domenica 27 settembre con il talk Fuori dal coro.

Mario Giordano Dritto e Rovescio, cosa è successo a Paolo Del Debbio

La scelta di affidare la conduzione di Dritto e Rovescio a Mario Giordano è provvisoria. Il padrone di casa titolare, ovvero Paolo Del Debbio, è costretto a uno stop di una settimana a causa di alcuni problemi di salute. Tuttavia, il ritorno del giornalista al timone del talk show è previsto già per la puntata di giovedì prossimo, 17 settembre.

Il forfait di Paolo Del Debbio non riguarda solamente Dritto e Rovescio, ma anche il talk show dell’access prime time 4 di Sera, in onda come sempre su Rete 4 per circa un’ora dalle ore 20:29. Anche in questo caso, al suo posto è presente Mario Giordano, che dopo settimane lontano dalla tv è chiamato, nella giornata odierna, a fare gli straordinari, andando in onda in diretta per un totale complessivo di oltre 4 ore.

La staffetta Infante-Nuzzi a Dentro la Notizia

Quella di Mario Giordano a Dritto e Rovescio e 4 di Sera non sarà l’unica sostituzione della giornata in quel di Mediaset. Gli spettatori che alle 16:45 si sono sintonizzati su Canale 5 per vedere Dentro la Notizia saranno rimasti sorpresi nel vedere la conduzione del rotocalco pomeridiano affidata a Milo Infante. In questo caso, però, si è trattata di una situazione temporanea, in quanto il presentatore di Ore 11 è rimasto al timone dello show per circa 10 minuti, fino all’arrivo in studio del titolare Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo è arrivato in studio in ritardo a causa delle conseguenze della grave ondata di maltempo che sta colpendo, in queste ore, diverse zone dell’Italia.