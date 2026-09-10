Prendono il via oggi, giovedì 10 settembre, le nuove puntate de La clinica della pelle. La produzione è in onda su Real Time dalle ore 22:40 circa.

La clinica della pelle, nuovi pazienti per la dottoressa Emma Craythorne

La clinica della pelle è il titolo italiano del format The Bad Skin Clinic, programma originario della Gran Bretagna. Gli appuntamenti hanno una durata di circa un’ora e nel nostro paese sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, dove sono resi disponibili subito dopo la fine della loro messa in onda televisiva.

La serie, grande successo in diversi parti del mondo, segue i casi gravi di pazienti con misteriosi problemi di natura dermatologica. Essi, dopo aver raccontato la propria storia e il disagio che devono affrontare da anni, si recano presso l’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra per farsi visitare dalla dottoressa Emma Craythorne.

A quest’ultima spetta il compito di cercare di diagnosticare l’effettivo problema di salute dei pazienti e predisporre per loro un percorso di cura.

La 19enne Chloe

Durante la puntata del 10 settembre di La clinica della pelle è dato spazio alla storia di Chloe. La paziente ha 19 anni, ma nonostante la giovane età soffre già da diverso tempo di un problema dermatologico decisamente invalidante.

Diverse parti del suo corpo, soprattutto le mani, diventano spesso rosse e irritate, con importanti eventi di sanguinazione. Il tutto accompagnato da un prurito decisamente molto forte, al punto da impedirle, spesso, di riposare la notte.

La problematica di Chloe è peggiorata con il passare del tempo, rendendole molto difficile compiere persino le attività di routine quotidiana come la doccia. Inoltre, sono pesanti anche le ricadute sulla sfera psichica della paziente, che teme di non poter realizzare il suo grande sogno di diventare una parrucchiera professionista. L’irritazione alle mani, d’altronde, renderebbe impossibile l’utilizzo di prodotti come tinte e gli shampoo.

La clinica della pelle, la professionista deve cercare di individuare la reale causa del malessere

Nel corso de La clinica della pelle del 10 settembre, Chloe racconta di aver visitato numerosi professionisti dermatologici, senza tuttavia mai riuscire a trovare una diagnosi in grado di risolvere definitivamente il suo problema. I dottori le hanno prescritto diversi farmaci in grado di limitare i sintomi temporaneamente ma mai di risolvere la malattia alla radice. La paziente ha così deciso di rivolgersi a Emma Craythorne con l’obiettivo di avere una diagnosi certa per guarire definitivamente e riprendere in mano la sua vita.