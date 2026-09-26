Venerdì 25 settembre è stato presentato il programma della Festa del Cinema di Roma 2026. Ampio spazio, come da tradizione della kermesse, lo hanno le serie tv, sia a pagamento che in chiaro.

Festa del Cinema di Roma 2026 programma, le serie tv delle piattaforme

Ampio spazio alla Festa del Cinema di Roma 2026 lo hanno in primis le serie tv delle piattaforme. Durante la manifestazione, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, Netflix lancerà Chiaroscuro, in arrivo l’11 novembre. La produzione, che mischia il genere crime con la commedia, è formata da otto appuntamenti e ha come protagonisti Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, con quest’ultimo che presta il volto di un’esperto d’arte con grandi capacità di analisi.

Il titolo di riferimento per HBO Max, invece, è la première di Melania Rea-Oltre il caso. Si tratta della produzione incentrata sulla storia di Melania Rea, vittima di femminicidio nel 2011. Oltre a ricostruire la vicenda, la serie analizza l’impatto che il caso, a lungo al centro del dibattito pubblico, ha avuto sui famigliari della vittima. A prestare il volto di Melania Rea c’è la giovane attrice Maria Esposito, nota al grande pubblico per aver interpretato l’iconico personaggio di Rosa Ricci in Mare Fuori. Per quanto riguarda le serie tv internazionali occhi puntati sulla seconda stagione di All’s Fair, produzione Disney+ che arriverà a Roma. Nel cast, fra le altre, spiccano Kim Kardashian e Naomi Watts.

Le fiction Rai

Alla Festa del Cinema di Roma 2026 sono presentate ben sei fiction realizzate dalla Rai e in onda prossimamente. La prima è 177 giorni. Il rapimento di Farouk, coproduzione Rai Fiction e BIM Produzione con la regia di Carlo Carlei. La trama racconta la storia del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992, e nel cast c’è Marco Bocci. Altro titolo attenzionato è Cagnàz, coproduzione Rai Fiction e Garbo produzioni, in cui il protagonista Alessandro Roia presta il volto all’ispettore dai metodi anticonformisti Marco Cagnani.

Terza fiction protagonista della kermesse è Il Milanese di Rai Fiction e Cross Productions per la regia di Simone Spada. La storia è incentrata su un ladro gentiluomo interpretato da Alessandro Tedeschi che cambia vita e diventa una preziosa risorsa. La Rai è protagonista alla Festa del Cinema di Roma anche con La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è Serena Rossi, che presta il volto a Olga Cuoghi Panini, ovvero colei che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo dell’azienda Panini.

Infine, alla Festa del Cinema di Roma 2026 sono presentate Livatino Il Giudice e i suoi assassini e Memoriae. La prima, diretta da Michele Placido e realizzata da Rai Fiction con Goldenart Production e Rai Com, ricostruisce la storia di Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla Mafia ne 1990 e primo della storia a essere proclamato beato dalla Chiesa cattolica. La seconda, novità assoluta del genere mistery, è coprodotta da Rai Fiction, Filmclub Distribuzione e Minerva Pictures e racconta, con la regia di Cosimo Alemà e Isabella Aguilar, la misteriosa amnesia di cui cominciano a soffrire alcuni abitanti di un piccolo comune montano a seguito di una frana.

Festa del Cinema di Roma 2026 programma, i film

Per quanto riguarda i film, alla Festa del Cinema di Roma 2026 sono in concorso tre pellicole italiane. Stiamo parlando di Brianza di Simone Catania, ispirato a una storia vera di un imprenditore che travolto dai debiti decide di compiere un gesto tragico, Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli, incentrato su Giorgia, una ragazza in un equilibrio sentimentale fragile, e Mustang di Kasia Smutniak, documentario nel quale ripercorre oltre due decenni di vita insieme con Pietro Taricone.

Nella sezione Grand Public, ovvero quella destinata al grande pubblico, ci sono numerose produzioni italiane. Fra i titoli più importanti ci sono Je so’ pazzo con Massimiliano Caiazzo che interpreta Pino Daniele e l’esordio alla regia di Stefania Rocca con L’ora di tutti. Prevista, inoltre, la presentazione della commedia al femminile Il profilo dell’altra con Pilar Fogliati e Ginevra Francesconi.

Da segnalare, nella sezione Freestyle dedicata ai film che si distinguono per uno stile libero non categorizzabile in uno specifico genere, l’esordio alla regia di Valerio Lundini con Cambogia. Nella commedia Lundini fa anche il protagonista ed è affiancato da Benedetta Porcaroli. Per Alice nella città, Festival parallelo incentrato sulle nuove generazioni e le opere prime, c’è Se domani non torno. La pellicola di Paola Randi approfondisce l’omicidio di Giulia Cecchettin. Spazio, infine, a Lorenzo–L’incredibile avventura di Jovanotti e Non importa dove, documentari dedicati rispettivamente a Jovanotti e a Morgan. Nello sport il titolo più atteso è Federica-L’ultima Olimpiade, dedicato ai successi olimpici di Federica Brignone.