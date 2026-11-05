Festival-di-Sanremo-2027-Contro-Festival-Gialappa_s-Band

Al termine delle serate del Festival di Sanremo 2027 andrà in onda il cosiddetto Contro-Festival. Il format, dunque, sostituisce il DopoFestival, reintrodotto nel 2025 e nel 2026 da Carlo Conti.

Festival di Sanremo 2027 Contro-Festival, l’annuncio al TG1

Ad annunciare l’arrivo del Contro-Festival è stato Stefano De Martino, che interpretando un giornalista è intervenuto alla fine dell’edizione serale del TG1. In particolare, il finto mezzobusto del telegiornale ironicamente ha annunciato: “Buonasera. Pur nell’ambito dell’eccessiva riservatezza riguardo al Festival di Sanremo trapelano alcune novità che rivelerebbero un’altra clamorosa battuta d’arresto per la kermesse ligure. Il Direttore artistico ha cancellato con un colpo di spugna una pietra miliare della manifestazione canora. Al termine delle serate, quindi, non ci sarà il tradizionale e tanto atteso DopoFestival“.

Alla Gialappa’s Band affidata la conduzione

A questo punto, l’intervento di Stefano De Martino è interrotto dalle voci della Gialappa’s Band, storico gruppo comico formato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. I due, senza apparire in video ma solamente come voci narranti, hanno affermato: “Abbiamo una cattiva e una buona notizia. Iniziamo dalla cattiva: il Direttore artistico ci sembra un incapace totale e siamo molto in apprensione per le sorti del Festival. La buona notizia è che lei, che è un giornalista serio del TG1, ha dato una notizia vera, ma a metà. Non ci sarà il DopoFestival, ma al suo posto ci sarà il Contro-Festival. Chi lo condurrà? Noi della Gialappa’s Band“.

Per il gruppo comico, che nel 2026 ha festeggiato i 40 anni di carriera, si tratta di un ritorno a Sanremo, avendo guidato il DopoFestival nel 2016 e nel 2017.

Festival di Sanremo 2027 Contro-Festival, l’ipotesi Paola Iezzi

L’annuncio odierno di Stefano De Martino è stato parzialmente anticipato da Fiorello durante la puntata de La Pennicanza di ieri, 4 novembre. Nonostante avesse parlato di DopoFestival e non di Contro-Festival, lo showman aveva già svelato la scelta del Direttore artistico di affidare la conduzione di tale spazio alla Gialappa’s Band.

Durante la diretta del programma in onda quotidianamente su Rai Radio2, inoltre, Fiorello aveva annunciato, al fianco di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, la partecipazione di Paola Iezzi, cantante del duo Paola e Chiara e da qualche anno nella giuria di X Factor. Tuttavia, nel suo annuncio al TG1, Stefano De Martino non ha fornito alcun dettaglio relativo al cast del Contro-Festival. Non è da escludere, dunque, che il Direttore artistico possa svelare maggiori informazioni nel corso delle prossime settimane.