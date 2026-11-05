Giovedì 5 novembre si svolge la 4° giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Due le partite che interessano maggiormente l’Italia, che è rappresentata nel torneo del Milan e della Juventus.

Europa League 4° giornata, dove vedere la partita del Milan

La prima squadra italiana che scende in campo per la 4° giornata di Europa League è il Milan. I rossoneri, allenati da Ruben Amorim, tornano in campo dopo l’importante vittoria ottenuta lo scorso sabato 31 ottobre, quando ha sconfitto per 3 a 1 i rivali dell’Inter. La compagine è chiamata a vincere: attualmente ha solamente tre punti ed occupa la zona bassa della classifica.

Il 5 novembre, dalle ore 18:45 circa, il Milan accoglie, allo Stadio San Siro, gli ungheresi del Ferencvaros, che nella coppa sono ancora imbattuti, avendo vinto tutte e tre le sfide disputate. La partita è proposta in diretta solamente su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. La telecronaca è affidata a Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo, affiancati dagli inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

In chiaro, Milan-Ferencvaros è trasmessa su TV8 in differita, a partire dalle ore 21:00.

Europa League 4° giornata, dove vedere la partita della Juventus

La 4° giornata di Europa League procede, alle ore 21:00, con la partita della Juventus. La squadra di Luciano Spalletti, dopo un periodo tutt’altro che semplice, sembra aver ritrovato la giusta condizione fisica e mentale, grazie alla vittoria nell’ultimo turno di campionato per 2 a 0 contro il Napoli. In Europa League ha 7 punti con due vittorie e un pareggio e spera di proseguire la striscia di imbattibilità in trasferta contro gli olandesi dell’AZ.

La partita AZ-Juventus è visibile, in diretta e in esclusiva, solo su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La telecronaca è di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi, mentre gli inviati sono Giovanni Guardalà e Federico Cosatti.

La Conference League

Il 5 novembre, oltre alla 4° giornata di Europa League, si svolge anche la 3° giornata di Conference League. Un torneo, quest’ultimo, nel quale l’Italia è rappresentata dall’Atalanta, che ha ottenuto fino a questo momento una vittoria e una sconfitta. Il team, guidato da Maurizio Sarri, non vince in Serie A da quattro partite ed è reduce dalla brutta sconfitta casalinga per 3 a 0 contro il Lecce. La Dea affronta, quest’oggi, il Kairat, che milita nella massima serie calcistica del Kazakistan.

Atalanta-Kairat è proposta, dalle 21:00, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Il commento è di Davide Polizzi e Fernando Orsi, con Massimiliano Nebuloni nel ruolo di inviato.