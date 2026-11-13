Dopo l’addio a Le Iene, il conduttore Nicolò De Devitiis riparte con il format 48 ore con. Il programma è fruibile, per il momento, esclusivamente sulla piattaforma YouTube.

Nicolò De Devitiis 48 ore con, il passato a Mediaset

In occasione del lancio su YouTube di 48 ore con, Nicolò De Devitiis ha avviato un nuovo percorso professionale con The Jab, ovvero la talent agency firmata dai The Jackal. Per il conduttore si tratta del primo impegno professionale dopo aver abbandonato Le Iene.

Un format, quest’ultimo, nel quale De Devitiis è entrato nel 2014 e grazie al quale è divenuto progressivamente un volto sempre più centrale nelle dinamiche delle reti Mediaset, dove ha condotto, fra gli altri, programmi come il Wind Summer Festival, Le Iene presentano Vite spericolate e il Battiti Live.

Poche settimane fa, alla vigilia dell’inizio della nuova edizione de Le Iene, Nicolò De Devitiis ha deciso di abbandonare il programma per dedicarsi a nuove avventure professionali.

Un format nato a Le Iene

Sono passate poche settimane e Nicolò De Devitiis ha scelto di tornare on air con 48 ore con. Si tratta di un format che, a dire la verità, non è inedito, essendo nato come una rubrica proprio all’interno de Le Iene.

Nel corso delle ultime edizioni della trasmissione di Italia 1, infatti, De Devitiis ha spesso realizzato dei servizi denominati 48 ore con, durante i quali si riprendeva mentre passava due giornate intere insieme a dei volti celebri del mondo della televisione, dello sport o della musica italiana.

La versione YouTube di 48 ore con mantiene il medesimo spirito. Il format, che ha esordito sulla piattaforma il 12 novembre scorso, punta a svelare il lato inedito dell’ospite, andando oltre la sua immagine pubblica.

Nicolò De Devitiis 48 ore con, il primo ospite è Sayf

Nella prima puntata di 48 ore con, il conduttore Nicolò De Devitiis si è recato a Rapallo, in Liguria, per passare due giorni nella casa di Sayf. Si tratta di uno degli artisti più apprezzati e ascoltati negli ultimi mesi. Nonostante sia in attività da diversi anni, la popolarità è arrivata solamente nello scorso febbraio, quando ha ottenuto un sorprendente secondo posto al Festival di Sanremo con la hit Tu mi piaci.

L’8 maggio l’artista ha pubblicato Santissima, il suo primo album che ha debuttato al vertice della classifica FIMI album. Pochi giorni fa, il 10 novembre, ha esordito come scrittore con il suo primo libro È costato mille fallimenti.