Eccezionalmente sabato 14 novembre a causa dell’inizio delle ATP Finals di tennis, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 26. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che è successo nelle registrazioni.

Amici 26 puntata 14 novembre, due eliminati

Alla conduzione di Amici, in onda il 14 novembre dalle ore 14:20, torna Maria De Filippi, affiancata dai responsabili artistici Amadeus, Samurai Jay e Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano, Ambra Angiolini e Lorella Cuccarini per la danza.

Durante l’appuntamento, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty TV, il coach Rudy Zerbi ha preso una decisione che è destinata ad avere pesanti ripercussioni sugli equilibri dello show. Come riporta SuperguidaTV, il responsabile artistico ha deciso di estromettere dalla gara Paulo e Morik. Il primo era finito al centro delle critiche per il comportamento avuto nelle settimane precedenti. Sul secondo erano emerse delle perplessità artistiche legate al progetto musicale che intendeva portare avanti nel talent.

Le classifiche

Ad Amici di sabato 14 novembre tutti gli artisti sono saliti sul palco e hanno eseguito delle performance. Nel canto la classifica è stata formata da Ermal Meta, mentre nella danza colei che ha dovuto assegnare i voti ai vari artisti è stata Oriella Doriella.

Nel canto, il cantautore ha assegnato il primo posto ad Aura e ha posizionato come fanalino di coda il duo Jed. Nella danza, poi, la giovane Charli si è classificata ultima e la vittoria è andata a Benedetta.

Durante la puntata di Amici 26 in onda sabato 14 novembre si sono svolte anche delle sfide. Per quel che concerne lo sport, Gabriele ha dovuto difendere il proprio banco nel pugilato contro lo sfidante Dennis. Hanno raggiunto il centro dello studio anche Andrea Heros e Kashmere: entrambi i cantanti sono riusciti ad avere la meglio sui loro avversari.

Amici 26 puntata 14 novembre, gli ospiti

Nel corso dello speciale pomeridiano di Amici 26 hanno partecipato, in qualità di ospiti, due cantanti che hanno mosso i primi passi proprio nel talent. La prima è Gaia, reduce dal successo estivo con Bossa Nostra e che lo scorso 16 ottobre ha lanciato il suo ultimo brano dal titolo Senz’allegria. Il secondo ospite della puntata è Virginio. Il cantautore ha vinto la decima edizione del talent, in onda nel 2011, e un mese fa ha lanciato un nuovo brano intitolato Dio nella pioggia. Inoltre l’artista è protagonista di Grazie al caso, un podcast lanciato ad ottobre e disponibile su RaiPlay Sound.