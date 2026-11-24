Martedì 24 novembre prende il via la 44° edizione del Torino Film Festival. Dal punto di vista televisivo la rassegna è seguita con una programmazione ad hoc dalla Rai.

44° Torino Film Festival, i film in concorso più attesi

Il 44° Torino Film Festival si svolge dal 24 novembre al 2 dicembre. Nelle giornate dedicate alla rassegna vengono presentati 120 film, oltre la metà dei quali sono originali del nostro paese.

Fra i titoli più attesi in concorso ci sono L’ora più bella e Il primo giorno di vita di Leonardo Revelli, figlio unico. Il primo è diretto da Ernesto Maria Censori e racconta la storia di Nicola (Andrea Arcangeli), undicenne che viene strappato al suo mondo e mandato in Messico dal padre, interpretato da Filippo Timi. Il secondo lungometraggio, diretto invece da Stefano Grasso, mostra come la vita di Leonardo Revelli (Francesco Gheghi) si sgretoli dopo la malattia della madre (Valeria Bruni Tedeschi), facendo emergere l’inadeguatezza del padre (Valerio Mastandrea). Molto atteso, tra i film in concorso, è anche Thirteen in Gaza, diretto da Hosam Abu Dan e incentrato sulla vicenda di Raghad e del padre Abu Raghad, costretti a cercare rifugio in un campo profughi nei giorni del conflitto con Israele.

I Premi Stella della Mole

Per quanto riguarda i film Fuori Concorso, nella 44° edizione del Festival è proiettato La notte delle fragole di Alessandro Genovesi con protagonisti Vittoria Puccini, Ficarra e Picone. Molto atteso anche November 1963, con John Travolta e Robert Carlyle nel cast, che racconta l’assassinio di JFK dalla prospettiva della potente organizzazione mafiosa Chicago Outfit.

È prevista, poi, la proiezione di Propeller: OneWay Night Coach, esordio alla regia di John Travolta che racconta l’odissea di Jeff e della madre in un viaggio senza ritorno verso Hollywood. Proprio John Travolta è fra coloro che riceveranno il Premio Stella della Mole, assegnato a personalità di spicco del cinema internazionale. Ben dodici i premiati: oltre a Travolta ottengono il premio anche Pamela Anderson, Luc Besson, Fanny Ardant, Stephen Frears, Andy Garcia, Maria De Medeiros, Margarethe Von Trotta, Isabelle Huppert, Josh Safdie, Mike Newell e Mira Sorvino.

44° Torino Film Festival, gli speciali Rai

In televisione, per il 44° Torino Film Festival è in prima linea la Rai. Il 24 novembre, dalle 17:30 su RaiPlay, è possibile seguire il Red Carpet di apertura con Mattia Carzaniga, che intervista fra gli altri il direttore artistico Giulio Base e la madrina Ambra Angiolini. Il 26 novembre e il 3 dicembre, in seconda serata su Rai Movie, va in onda la rubrica Torino Special, in cui Mattia Carzaniga accompagna il pubblico alla scoperta del Festival.

Della manifestazione si parla anche a Tappeto Rosso del 1° dicembre, in seconda serata su Rai 5, e ogni giorno a Hollywood Party, la storica trasmissione di Rai Radio 3 dedicata al cinema. Su Rai Radio 1 la rassegna è al centro dei GR e del format Tutti in sala, trasmesso il sabato dalle 13:20. Su RaiPlay è messa a disposizione una selezione di film presentati e premiati nelle precedenti edizioni del Festival. Sempre in streaming, il 28 novembre, debutta Piano sequenza. La Mole, docufilm sulla genesi e sulla realizzazione della mostra del fotografo ritrattista Riccardo Ghilardi, allestita al Museo Nazionale del Cinema di Torino.