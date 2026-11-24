Martedì 24 novembre va in onda, su Real Time, una nuova puntata di Primo Appuntamento. Lo show è proposto dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 24 novembre, Gaia con Kevin

A Primo Appuntamento di oggi, guidato da Flavio Montrucchio, è accolta Gaia. Ha 22 anni, è di Napoli e lavora come animatrice per le feste dei bimbi. Studia architettura e ammette: “Sono molto solare. Inizialmente sembro una persona calma, ma in realtà mi piace molto l’adrenalina. Sono un po’ timida nei primi approcci, poi mi autodefinisco una pazza“. Quando aveva circa 7 anni ha scoperto di avere il diabete e tale diagnosi l’ha resa più forte. Racconta: “Sono single perché non ho trovato qualcuno con cui mi ritrovassi pienamente“. Cena con Kevin, 23enne di Roma con l’hobby per il Muay thai. Afferma: “Ho deciso di iniziare un percorso nei combattimenti per imparare la difesa ed è servito“. Lavora in un supermercato.

Raffaella e Pierpaolo

A Primo Appuntamento del 24 novembre arriva Raffaella. Ha 43 anni, è di Terracina e attualmente fa la mamma a tempo pieno. Ammette: “Nella vita mi appassiona tutto ciò che riesce a stupirmi“. Ha la sclerosi multipla: “Ogni giorno è diverso, è un periodo di vita di transizione. Avevo una merceria, ma nel 2021 ho scoperto di avere la malattia che mi ha impedito progressivamente di camminare“. Incontra Pierpaolo, 55enne professore di Scienze Motorie e Sportive. È di Avellino, è single da 3 anni e cerca un amore a 360°. Padre di due figli, da circa dieci anni è separato.

Giunge al ristorante Alessandro. Ha 71 anni, è di Roma, ha 4 nipotini e in passato ha fatto il dirigente, lavorando per aziende sia nazionali che internazionali. Sottolinea: “Prendo decisioni e le porto avanti, non mi piace definirmi leader ma forse lo sono. Ho trasmesso il Made in Italy in giro per il mondo“. Ha alle spalle un matrimonio e una convivenza, ma attualmente è single. Passa la serata con Catina. Ha 62 anni, fa la coordinatrice produzione tessile e ha sempre gestito boutique. Adora vivere con gusto.

Primo Appuntamento 24 novembre, Marco e Massimiliano

Durante Primo Appuntamento del 24 novembre, infine, ci sono Marco e Massimiliano. Lui ha 50 anni, è un responsabile amministrativo per un’azienda in ambito contabile e, nel tempo libero, si definisce “una mina vagante” che adora il teatro, i concerti e i viaggi. È originario della provincia di Lecce, ma da anni vive a Milano. In passato è stato sposato con una donna, per poi cambiare vita: “La vita è una sola, nessuno dei due era felice e ho deciso di porre fine al matrimonio e fare i conti con me stesso”. Dopo il divorzio l’uomo si è trasferito a Milano, dove ha avuto una storia importante durata circa 7 anni. Il secondo è di Mantova, lavora nel commercio e ha 50 anni. Crede fortemente nell’amore e mai prima d’ora aveva affrontato un appuntamento.