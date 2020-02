Anche per la serata di sabato 8 febbraio di Sanremo 2020, proponiamo il look dei cantanti e degli ospiti. La nostra esperta di Costume e Moda, Giovanna Silvestri, analizza gli outfit di concorrenti e ospiti della quinta puntata.

Sanremo 2020 look 8 febbraio – i nostri giudizi sulla serata finale

Inizia la quinta e ultima Serata del Festival di Sanremo 2020 e, per l’ultima volta, Amadeus che scende dalle scale.

Vestito elegante, in smoking nero, con applicazioni di Swarovski, jet neri, presenta la famosa orchestra dell’Arma dei Carabinieri di cui oggi ricorrono i 100 dalla loro nascita. Aprono la serata intonando Fratelli D’Italia, grande emozione.

Amadeus presenta Cristiana Capotondi, bellissima e raffinata, indossa un abito nero lurex con una vertiginosa scollatura alla schiena.

Primo cantante in gara è Michele Zarrillo, con “Nell’Estasi o nel Fango”

Indossa smoking nero con revers raso con t-shirt sotto.

Seconda concorrente, Elodie in “Andromeda”

Veste Versace, classe vera, vestito nero lungo affusolato con spacco vertiginoso, una scollatura particolare ma non per niente volgare, anzi una finezza. Bella più che mai.

Arriva la signora della domenica Mara Venier, la quale dovrebbe scendere le scale, ma le fa scalza, indossa uno smoking nero e sotto una maglia con lo scollo coperto da un leggero velo di chiffon, sta bene la signora Venier.

Presenta Enrico Nigiotti che intona, “Baciami Adesso”.

Indossa uno smoking nero elegantissimo, dalle spalle parte una colata di strass Swarovski Crystal. In questa Edizione Nigiotti ha migliorato il suo Look, ogni giacca che indossa ha una particolarità che lo identifica.

Arriva Fiorello in scena, bello il suo smoking di velluto doppio petto blu, un vezzo è, la pochette rossa di tessuto lamé nel taschino.

Finalmente io canta Irene Grandi

Porta un abito lungo grigio perla con lo scollo avanti a cappuccio, ripreso sui lati in modo di creare un leggero drappeggio a mo’ di tendina. Effetto finale… è un po’ sbilenco.

Amadeus chiama sul palco Diletta Leotta, Scende la scala vestita con un abito corto avanti e lungo dietro modello trikini di colore panna.

Sul davanti è decorata una grande palma d’oro. L’abito è di Etro.

Canta Alberto Urso con, Il Sole a Est.

Veste una giacca smoking nera, sotto ha una t-shirt bianca che sdrammatizza l’eleganza dello smoking, poi con i jeans, un po’ strappati… secondo me sono troppo, sembra una forzatura, poiché è l’opposto di ieri sera.

Presenta Diodato con, Fai Rumore.

Anche lui ha uno smoking molto elegante, tutto in nero solo i revers sono oro e Swarovski.

Amadeus chiama Sabrina Salerno, la quale indossa un bellissimo smoking nero molto fashion, ha degli intarsi laminati sulla giacca che formano dei disegni simmetrici. Sexy, femminile e non volgare. Si è messa d’accordo con Amadeus sono gemellini con lo stesso look.

Marco Masini si esibisce con Il confronto.

Ha il suo stile ormai ben definito, l’ho già spiegato più volte nel dettaglio.

Amadeus presenta Leo Gassman e lo fa esibire, questa sera indossa una giacca smoking e sotto ha una camicia nera con il collo alla coreana, beh che dire… finalmente veste elegante, restando comunque Trendy.

Canta Tiziano Ferro, porta uno smoking doppio petto grigio scuro, si vede che ha una foggia sartoriale.

Arriva Piero Pelù con il suo pezzo musicale “Gigante” Indossa una giubba nera da Ussaro, con alamari, borchie e cordonetto oro, lasciata aperta a far vedere il petto nudo. Esibizione e total look da vero rocchettaro anni 80/90.

Amadeus presenta Francesca Sofia Novello, indossa un abito lungo celeste con applicazioni su tutto il vestito di piccole canutiglie pendenti.

Canta Levante in “Tikibombom”,

Vestita con lo stile delle serate precedenti, al posto del top questa sera ha un reggiseno nero.

Cantano i Pinguini Tattici con Nucleari Ringo Star.

Fortissimi questa sera sono tutti in frak a coda corta, elegantissimi e nel contesto, sono freschi.

“Me ne Frego” canta Achille Lauro,

Si è presentato truccato con le perle applicate sul volto a mo’ di barba, la parrucca tipo epoca, stile 1500, con una grossa gorgiera al collo e un mantello rosa plissé, interpreta Elisabetta d’Inghilterra, il suo chitarrista in bermuda è truccato con ciglia metalliche azzurre.

E’ un suo concerto personale? No, è Sanremo prima serata Rai, dove a casa ci sono famiglie intere che lo guardano!

I Ballerini sono in accademico color carne. Danzano al centro del palcoscenico con effetto fondo marino, la coreografia rappresenta i pesci sofferenti per l’inquinamento.

Prossimo Cantante è Junior Chelli con “No Grazie”. Indossa uno smoking nero abbastanza elegante, non mi aspettavo da lui per il suo stile musicale un look così fashion.

Raphael Gualazzi con la canzone “Carioca”.

Vestito di chiaro con lo stile identico agli altri giorni.

Forti anche i musicisti tutti variopinti.

Tosca con “Ho amato tutto”

Indossa un abito lungo nero e largo di tulle plumetis, tempestato di strass e sullo scollo in trasparenza, c’è lo stesso tessuto.

Questa sera è molto elegante

Francesco Gabbani con “Viceversa”

Lo smoking nero impera, comunque il tessuto è particolare, ha un disegno opaco-lucido.

Sanremo 2020 look 8 febbraio – gli altri Big

Prossima cantante Rita Pavone con “Niente”

Mi piace Rita questa sera, giacca bellissima grigio perla con revers neri, si vede un velato Principe di Galles ricoperto da micro paillettes trasparenti.

Amadeus ha cambiato giacca, sempre nera con revers di micro paillettes in tinta.

Le Vibrazioni con “Dov’è”

Sempre molto eleganti, sia il cantante sia tutto il gruppo musicale e anche il ragazzo che comunica con i sordo muti attraverso i gesti e movimenti fluttuanti aggraziati che fanno sembrare una danza.

Arriva sul palco dell’Ariston Biagio Antonacci.

Veste in blu però non mi piace la maglia dolce vita che ha sotto lo smoking.

Scendono tutte e tre le vallette di Amadeus. Elegantissime,

Sabrina Salerno ha un vestito nero lungo dietro e corto avanti corpetto con le spalle scoperte. Leotta in oro e Francesca è in bronzo.

Canta Anastasio con “Rosso di Rabbia”

Finalmente indossa una giacca, sotto porta una camicia verde e nera stampata, sulla giacca ha messo una cintura nera che da un aspetto militare.

Canta Riki con “Lo Sappiamo Entrambi”

E’ la serata dello smoking nero, però è carino.

Canta Giordana Angi, “Come mia madre”

Ormai il suo trend è rimasto nel periodo di Amici.

Canta Paolo Jannacci con “Voglio parlarti Adesso”.

Lo smoking di velluto nero profilato di raso sui revers mi piace.

Elettra Lamborghini, “Musica”

Bella questa tuta blu, completamente ricoperta di strass e ricami sopra il tulle elastico trasparente. L’unica caduta di stile, sono le ampie balze sulle gambe del pantalone tipo Carioca.

Sabrina Salerno canta e balla con boys vestiti in giacca nera a petto nudo, lei è fortissima vestita di nero con frak di paillettes e sotto di pelle, carina davvero.

Diletta Leotta si esibisce in un balletto in siciliano, lei ha un leggings e top argento coperti da una felpa, brutto il suo look e poi che ci azzecca, con i ballerini? I quali indossano la scoppola e camicia bianca e bretelle. Tipico personaggio maschile siciliano. Le coreografie sono di Franco Miseria.

Dopo varie esibizioni è arrivato il momento atteso della consegna dei premi e decretare il vincitore.

Torna la Liotta vestita di nero con cintura gioiello in vita, è molto glamour.

Vince Diodato.