Rai Premium trasmette questa sera il film tv dal titolo Il ragazzo e il grande elefante. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre free di viale Mazzini alle 21:20. Si tratta di una pellicola gli avventura la cui durata è di un’ora e 30 minuti.

La produzione è canadese in collaborazione con il Sudafrica. La data di realizzazione è il 2018.

Il ragazzo e il grande elefante – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Il ragazzo e il grande elefante è composto dagli attori: Sam Ashe Arnold, Elizabeth Hurley, Tertius Meintjes, Hlomla Dandala, Louis Minnaar, Richard Lukunku, Yule Masiteng, Hekima Namarifa. La regia è di Richard Boddington.

Il titolo originale è Phoenix Wilder and the Great Elephant Adventure. Le riprese si sono svolte prevalentemente in Sudafrica. La pellicola è andata in onda per la prima volta il 13 aprile 2018 in Canada.

Racconta la storia di amicizia che si è instaurata tra un ragazzo orfano ed un elefante gigante. Si tratta di una vicenda prevalentemente di avventura in cui però predominano i buoni sentimenti. Per questo motivo il film tv è stato programmato per la prima volta nel corso delle festività natalizie dello scorso anno.

Il ragazzo e il grande elefante – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Phoenix Wilder (Sam Ashe Arnold). Il ragazzo è rimasto orfano di entrambi i genitori in drammatiche situazioni. Vive in Sudafrica con la zia Sarah e lo zio Jack. Un giorno il giovane, che era originario del Canada, accetta di realizzare un safari con lo zio.

Gli zii con i quali vive Elizabeth Hurley e Terchius Mientjes sono guardiani di una riserva di animali. Il loro compito specifico, ma soprattutto il loro dovere, è di proteggere gli elefanti africani dai bracconieri. Infatti gli animali sono molto ricercati per l’avorio che si ricava dalle loro zanne.

Durante il safari il giovane Phoenix Wilder si smarrisce. E lo zio non riesce in nessun modo a ritrovarlo. Viene organizzata immediatamente una battuta di caccia per cercare qualche indizio. Ma purtroppo del dodicenne non c’è nessuna traccia.

Phoenix intanto si ritrova da solo ma si imbatte in un elefante che era caduto nella trappola di alcuni bracconieri. Poiché sa come liberarlo, riesce a rimetterlo in libertà. Tra i due nasce immediatamente un legame molto forte. Ricordiamo che gli elefanti hanno una memoria speciale che ricorda tutto. Naturalmente l’animale non dimenticherà mai che deve la sua vita al ragazzino.

Il finale del film

Nella parte finale del film, i due iniziano così una vera e propria avventura simbiotica che li porterà a liberare, quanti più elefanti possibile dall’incubo dei bracconieri.

La pellicola vuole comunicare un messaggio per salvare non solo l’ambiente ma anche gli animali da un pericolo che ne mette addirittura in bilico la propria esistenza.

Il ragazzo e il grande elefante è una pellicola per famiglia che affronta un argomento serio sulla conservazione delle grandi mandrie di elefanti. Il timore è che questi animali possano estinguersi per la brama degli occidentali in cerca di avorio.