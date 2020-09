Temptation Island 8 Top e Flop prima puntata. La puntata d’esordio del reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi, è stata incentrata maggiormente sulla presentazione delle coppie partecipanti. E sul loro insediamento nel villaggio.

Ma sin da subito non sono mancate le sorprese. Sofia ha chiesto un falò di confronto immediato con Amedeo per avere chiarimenti su un tradimento di cui era già a conoscenza. Mentre Gennaro ha deciso di convocare Anna perché stanco delle sue continue denigrazioni. Solo mercoledì prossimo scopriremo se l’interessata si presenterà al falò.

Questi i fatti salienti accaduti. Procediamo all’analisi dei momenti migliori e peggiori della prima puntata.

Temptation Island 8 Top e Flop prima puntata, i momenti migliori

Nella prima puntata di Temptation Island 8 Sofia merita un posto nella categoria top. La giovane è stata attaccata duramente sui social per essere uscita assieme al fidanzato dopo il falò di confronto immediato. Ma noi abbiamo scelto di difenderla.

Sofia e Amedeo sono una coppia da 11 anni ma non sono mai andati a vivere insieme. Qualche mese fa i due hanno vissuto una profonda crisi di coppia e stavano per lasciarsi. Sofia aveva trovato una lettera d’amore destinata ad un’altra ragazza. Ma Amedeo non ha mai voluto ammettere di averla tradita. Le ha raccontato di averla scritta per suo amico, per aiutarlo a conquistare una donna. Sofia, che aveva sempre avuto sospetti sulla sua infedeltà, ha finto di credere alle sue bugie. Successivamente la giovane ha scoperto che la breve relazione clandestina del fidanzato non si è mai tramutata in un vero e proprio tradimento.

La via più facile per Sofia sarebbe stata sicuramente buttare via oltre 10 anni di relazione. Ma la ragazza ha trovato la forza di perdonarlo e di concedergli un’altra possibilità perché prova dei sentimenti sinceri per Amedeo.Ora tocca al fidanzato fare chiarezza su ciò che realmente prova per lei. Top.

Temptation Island 8 I momenti peggiori

Alberto conquista, nella prima puntata, un posto nella categoria flop. Il giovane ha scelto di partecipare a Temptation Island per comprendere se è davvero innamorato di Speranza. Ma la risposta è già implicita nel suo comportamento immaturo.

Alberto ha ammesso di aver trascinato allo stremo una relazione in cui si sente soffocare perché non ha avuto il coraggio di interromperla. Nonostante i suoi sentimenti siano ancora confusi dopo 16 anni di relazione, ha lasciato intendere di non averla mai amata. E Speranza di fronte alle sue parole è quasi scoppiata in lacrime.

Dopo aver ascoltato le affermazioni di Alberto, non riusciamo ad immaginare come abbia fatto a rimanere accanto ad una persona di cui non è innamorato per quasi 20 anni. Ma la considerazione che non abbia mai desiderato di convivere, né tanto meno di sposarsi, evidenzia che il suo legame con Speranza non è poi così forte. Flop.