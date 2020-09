Ascolti Tv mercoledì 16 settembre 2020. Esordio basso per Temptation Island 8 che si ferma al 18.78%. La prima puntata della scorsa edizione presentata da Filippo Bisciglia a luglio, aveva raggiunto il 21.6%. Ulisse il piacere della scoperta raggiunge il 15.89%. Ecco, nei dettagli, il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 16 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta: 3.134.000 spettatori con 15.89.

Su Rai 2 The Good Doctor 3: 1.676.000 con 7.22% e 1.757.000 con 8.48%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha raggiunto 1.696.000 spettatori con 8.87%

Su Canale 5 Temptation Island 8 la siglato 2.958.000 spettatori con 18.78%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia: 640.000 spettatori con 3.06%

Su Italia 1 Il film Rambo ha registrato 1.692.000 telespettatori con 8.12%.

Su La 7 Atlantide presenta: 520.000 telespettatori con 2.61%.

Su Tv8 I l film Dead Man Down – Il sapore della vendetta: 243.000 telespettatori con 1.21%.

Su NOVE Avanposti: 302.000 telespettatori con 1.37%.

Ascolti Tv mercoledì 16 settembre 2020, la fascia preserale Netto predominio di Reazione a catena nella fascia preserale Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.348.000 con 19.03%. Il game: 4.044.000 con 24.02% Su Rai 2 Castle ha registrato 927.000 telespettatori con 4.65%. Su Rai 3 Blob sigla 847.000 spettatori con 4.05%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.586.000 con 13.64%. Il game: 2.593.000 con 16.35% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 926.000 telespettatori con 4.70%. Su Italia 1 Dr. House: 539.000 con 3.46% e 844.000 con 4.03%. Su La 7 Little Murders ha ottenuto 159.000 spettatori con 1.21% Su Tv8 Cuochi di Italia raggiunge 200.000 spettatori con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 16 settembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti – il ritorno con decolla. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 3.977.000 telespettatori con 17.30%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 797.000 telespettatori con 3.44%. Su Rai 3 Tutto su mia madre 993.000 con 4.47%. Un posto al sole 1.687.000 con 7.33%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.491.000 telespettatori con 15.16%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.364.000 con 6.06% e 1.181.000 con 5.10%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.127.000 persone con 4.91%. Su La 7 Otto e mezzo: 1.667.000 telespettatori con 7.24%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 522.000 con 2.3%. Su NOVE Deal With It: 494.000 telespettatori con 2.2%.

Ascolti Tv mercoledì 16, daytime mattutino

Crollo per C’è tempo per…Forum oltre il 17%

Su Rai 1 Storie Italiane 679.000 con 14.43% e 721.000 con 11.97%. C’è tempo per… 812.000 con 8.03%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 327.000 con 5.03% e 708.000 con 6.80%.

Su Rai 3 Agorà interessa 350.000 spettatori con 7.04%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.365.000 telespettatori con 01%.

Su Rete 4 La signora in giallo 541.000 persone con 3.73%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 253.000 con 3.48%.

Su La 7 L’aria che tira 284.000 con 4.71%; L’aria che tira – Oggi 405.000 con 3.57%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 60.000 con 1.2%. Ogni Mattina Dopo il TG: 158.000 con 1.1%

Ascolti Tv mercoledì 16, day time pomeridiano

Male la prima parte di Pomeriggio 5. Crolla Vite da copertina

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.380.000 con 10.64%. Il Paradiso delle Signore 1.807.000 con 16.48%. La Vita in Diretta: 1.319.000 con 13.75%

Su Rai 2 Tour all’Arrivo 1.364.000 con 13.12%

Su Rai 3 Geo 727.000 con 7.40%.

Su Canale 5 Uomini e donne 2.569.000 con 21.12%. Pomeriggio Cinque 1.125.000 con 12.16% e 1.474.000 con 15.12%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 708.000 telespettatori con 5.25%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 392.000 con 4.23%

Su La 7 Tagadà ha registrato 274.000 persone con 2.25%.

Su Tv8 La Perla del Paradiso: 232.000 con 2.2%. Vite da Copertina: 108.000 con 1.1%

Ascolti Tv mercoledì 16, seconda serata

Male la seconda serata di Rai 2

Su Rai 1 Porta a Porta: 680.000 telespettatori con 9.05%.

Su Rai 2 Il commissario Heller: 164.000 con 1.85%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 380.000 telespettatori con 4.97%.

Su Canale 5 in onda Temptation Island

Su Rete 4 Il film Nella morsa del ragno: 254.000 telespettatori con 3.21%.