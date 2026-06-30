Con la fine di giugno è ufficialmente giunta alla conclusione la stagione tv 2025-2026 e di seguito vi sveliamo i programmi top e flop. Da settembre vi sono stati diversi programmi sorprendenti e altri che invece hanno deluso le aspettative.

Programmi top flop stagione tv 2025-2026, la rivelazione è La Ruota della Fortuna

L’elenco dei top della stagione 2025-2026 non può che partire con La Ruota della Fortuna. Il game show guidato sapientemente da Gerry Scotti e Samira Lui è, senza alcun dubbio, il programma rivelazione dell’anno. Iniziata la scorsa estate, la trasmissione ha confermato ottimi ascolti nell’access prime time di Canale 5 anche in inverno contro Affari Tuoi e persino nelle ultime settimane contro le partite dei Mondiali. Lo show, insomma, conferma di giorno in giorno l’enorme potenzialità negli ascolti, riuscendo a diventare leader della fascia oraria.

Spostando l’attenzione in casa Rai, una trasmissione sicuramente top della stagione 2025-2026 è Ore 14. Il programma di cronaca nera, guidato da Milo Infante (che poche settimane fa ha ufficializzato il passaggio a Mediaset), nel primo pomeriggio di Rai 2 è riuscito a creare un’identità riconoscibile, collezionando risultati eccezionali, sfiorando spesso e volentieri il 10% di share. Il medesimo giudizio vale anche per lo spin off di prime time Ore 14 Sera, anch’esso in grado di superare il 10% di share.

L’Eredità senza rivali

Altro programma che entra senza dubbio nei top della stagione 2025-2026 è L’Eredità. Il game show di Marco Liorni, che a luglio tornerà in onda con la versione estiva in access prime time, ha chiuso un’edizione record. Il format, infatti, ha segnato picchi superiori ai 5 milioni di telespettatori, con una share che non di rado ha superato il 30%. Impossibile, infine, non far rientrare nell’elenco dei top anche The Voice Kids. La quarta edizione, in onda da gennaio a febbraio, ha mantenuto un’eccezionale qualità nelle performance e ha chiuso con una media di 3 milioni e 200 mila spettatori con il 21,6%, con la finale che ha permesso a Rai 1 di superare il competitor C’è posta per te.

Programmi top flop stagione tv 2025-2026, le delusioni

Spostando l’attenzione sui flop della stagione 2025-2026, rientra in tale categoria il Grande Fratello di Simona Ventura. La conduttrice è tornata a Mediaset per cercare di ridare vita al reality, ma l’operazione è fallita, sia nei contenuti che negli ascolti. Basti pensare al risultato della finale, che ha ricevuto un misero 14,9% di share.

Ha deluso le aspettative, poi, Circo Massimo. Il talk di NOVE, condotto da Massimo Giannini, voleva essere, nelle intenzioni, un nuovo posto nel quale dialogare e riflettere sull’attualità. L’operazione, tuttavia, è naufragata dopo appena 4 puntate, che hanno interessato una media di appena 208 mila persone, con l’1,3% di share.

Un’altra trasmissione che non ha ottenuto gli ascolti sperati è Striscia la Notizia. Il tg satirico, dopo aver abbandonato l’access prime, ha debuttato a inizio 2026 in prima serata, con una serie di puntate ricche di ospiti e servizi. Dopo un buon esordio, lo show ha avuto un’emorragia nei dati, con l’edizione terminata con una share del 12,7%.