Questa mattina su Rai 2 va in onda Un’estate sul fiume Moldava, film romantico del 2020 diretto da Sarah Winkenstette. Il titolo originale è Ein Sommer an der Moldau e racconta una crociera sul fiume Moldava che diventa un viaggio tra segreti familiari, affidamento, dolore e seconde possibilità.

La protagonista è Sophie, investigatrice privata di Berlino che accetta un incarico delicato: deve capire se la piccola Katka viva davvero bene con il padre Tomasz, rimasto vedovo. Per osservare la famiglia senza destare sospetti, Sophie sale a bordo della Svoboda, la piccola nave da crociera gestita dall’uomo.

Regia, produzione e protagonisti del film Un’estate sul fiume Moldava

Un’estate sul fiume Moldava è diretto da Sarah Winkenstette e scritto da Axel Melzener, Julia Nika Neviandt e Daniel Call. Il film fa parte della popolare raccolta tedesca Ein Sommer in…, composta da storie romantiche ambientate in luoghi suggestivi fuori dalla Germania.

La protagonista è Sophie, interpretata da Alina Levshin. È una donna indipendente, abituata a gestire indagini complesse e poco incline a immaginare una vita tradizionale. Quando il fidanzato Florian le propone una convivenza con tanto di cameretta per un futuro figlio, Sophie entra in crisi e decide di allontanarsi.

Il viaggio in Repubblica Ceca le offre una via di fuga. Sophie sale sulla Svoboda come passeggera, ma in realtà deve raccogliere informazioni per conto dei nonni materni di Katka. I due sono convinti che Tomasz, loro genero, non sia in grado di crescere la bambina dopo la morte della moglie.

Marko Cindrić interpreta Tomasz, uomo schivo che guida la nave e prova a tenere insieme lavoro e famiglia. Accanto a lui c’è Ziva-Marie Faske, che dà volto a Katka: una ragazzina intelligente, apparentemente molto matura, ma ancora profondamente segnata dalla perdita della madre.

Nel cast figurano anche Franziska Walser, Rudolf Kowalski, Steve Windolf, Karen Dahmen, Lore Stefanek e Friedhelm Ptok.

Dove è stato girato?

Un’estate sul fiume Moldava è ambientato in Repubblica Ceca, soprattutto lungo il corso della Moldava e nella città di Praga.

Il film valorizza gli scenari del fiume, le campagne, le rive alberate e i piccoli approdi attraversati dalla nave Svoboda. Le sequenze più urbane mostrano anche Praga, con le sue strade storiche, i palazzi, i ponti e gli scorci affacciati sulla Moldava.

La capitale ceca non è soltanto uno sfondo romantico. Per Sophie rappresenta un luogo lontano dalla sua routine berlinese, dove può fermarsi e affrontare le domande che aveva sempre cercato di evitare.

Le immagini della crociera, delle escursioni e dei paesaggi fluviali accompagnano il cambiamento dei personaggi. La nave diventa uno spazio intimo, dove tutti sono costretti a convivere, confrontarsi e mostrare la parte più fragile di sé.

Trama del film Un’estate sul fiume Moldava

La trama di Un’estate sul fiume Moldava segue Sophie, investigatrice privata di Berlino. La donna riceve un incarico particolare da una coppia di anziani: i due vogliono capire se la nipote Katka sia davvero al sicuro con il padre Tomasz.

La madre della bambina è morta e i nonni non si fidano del genero. Tomasz gestisce una piccola nave da crociera sulla Moldava e porta Katka con sé durante i viaggi. Secondo i nonni, l’uomo costringe la figlia a lavorare troppo e non le offre una vita stabile.

Sophie accetta di salire sulla Svoboda fingendosi una normale turista. Il suo obiettivo è osservare Tomasz e Katka, raccogliere prove e capire se esistano motivi concreti per chiedere l’affidamento della bambina.

All’inizio, ciò che vede sembra confermare i sospetti. Tomasz appare brusco, Katka aiuta continuamente sulla nave e sembra assumersi responsabilità troppo grandi per la sua età. Sophie teme che la piccola sia stata costretta a crescere troppo in fretta.

Con il passare dei giorni, però, il quadro cambia. Sophie scopre che Tomasz non sfrutta Katka, ma cerca di coinvolgerla nella sua vita per non lasciarla sola. Padre e figlia condividono un rapporto profondo, segnato dal lutto ma anche dalla voglia di andare avanti insieme.

La vicinanza a Katka costringe Sophie a confrontarsi con i propri ricordi. Da bambina aveva dovuto affrontare situazioni difficili e aveva imparato troppo presto a cavarsela da sola. Per questo ha sempre guardato con diffidenza all’idea di famiglia, maternità e vita di coppia.

Intanto Florian raggiunge Sophie lungo la Moldava, deciso a convincerla a tornare con lui. La donna deve così scegliere se riprendere la vita che aveva lasciato a Berlino oppure ascoltare ciò che quel viaggio le sta insegnando.

Spoiler finale

Nel finale di Un’estate sul fiume Moldava, Sophie arriva alla conclusione che Tomasz è un padre affettuoso e presente. L’uomo non ha mai voluto trasformare Katka in una lavoratrice, ma ha cercato di proteggerla e di farle sentire che, dopo la morte della madre, non erano rimasti soli.

Sophie comprende che i nonni di Katka hanno agito soprattutto per paura. Temono che la bambina viva un’esistenza troppo instabile sulla nave, ma non riescono a vedere quanto sia forte il legame tra lei e Tomasz.

L’indagine porta quindi a una svolta: Sophie non sostiene l’idea di separare Katka dal padre. La bambina resta con Tomasz e la famiglia trova un equilibrio più sereno, anche grazie al confronto con i nonni.

Parallelamente, Sophie capisce di non poter tornare semplicemente alla relazione con Florian. Il progetto di convivenza e famiglia che lui aveva immaginato non corrisponde a ciò che lei desidera in quel momento della sua vita.

La crociera sulla Moldava le permette di smettere di fuggire dalle proprie paure. Il finale lascia spazio a un nuovo inizio per Sophie, più consapevole dei propri sentimenti e più aperta alla possibilità di costruire legami autentici.

Cast completo del film Un’estate sul fiume Moldava