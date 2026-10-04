Ballando con le Stelle 2026, cosa è successo nella serata d’esordio del programma condotto da Milly Carlucci? La nuova edizione dello show di Rai 1 è partita con una puntata ricca di momenti televisivi, emozioni, giudizi severi, siparietti in giuria e una classifica già molto indicativa.

La serata si è aperta a un orario finalmente accettabile, senza i lunghi slittamenti che spesso accompagnano il sabato sera televisivo. Milly Carlucci ha presentato la nuova giuria, rinnovata per due quinti, con l’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Il clima è apparso subito diverso rispetto al passato. Nuovo studio, nuova impostazione, commentatrici a bordo campo e una giuria chiamata a trovare nuovi equilibri. A vincere la serata sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre tra i momenti più commentati ci sono stati il racconto di Monica Guerritore, il debutto di Barbara D’Urso come giurata e il primo zero assegnato da Mariotto.

Ballando con le Stelle 2026 cosa è successo all’inizio della serata

L’avvio di Ballando con le Stelle 2026 ha mostrato subito alcune novità. Carolyn Smith ha annunciato di voler rinunciare alle palette più alte per le votazioni, una scelta che ha subito dato un segnale preciso sul nuovo corso della giuria.

Grande attenzione anche per l’ingresso di Barbara D’Urso. La nuova giurata si è presentata con una pelliccia e con una maglia con la scritta “Busta CHOC”, richiamo evidente a uno dei suoi marchi di fabbrica televisivi. Una scelta studiata per non passare inosservata e per segnare immediatamente il suo ingresso nel mondo di Ballando.

Alle 21:33 la gara era già entrata nel vivo con la presentazione della prima coppia. Un dettaglio non secondario, perché la puntata ha dato inizialmente l’impressione di una scaletta più ordinata e più rapida rispetto ad altre serate televisive recenti.

Jimmy Ghione apre la gara di Ballando con le Stelle 2026 tra caos, Gabibbo e palette perse

La prima coppia a scendere in pista è stata quella formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Il loro debutto non ha convinto pienamente la giuria, anche se Carolyn Smith ha sottolineato che, come primo ballo, non era andato male e che il concorrente aveva comunque rotto il ghiaccio.

Più duro il commento di Alberto Matano, secondo cui l’esibizione sembrava un grande caos. Barbara D’Urso, invece, ha usato una battuta destinata a far discutere, dando a Jimmy Ghione del Gabibbo.

Durante la votazione è arrivato anche un piccolo momento di impasse: Barbara D’Urso ha perso alcune palette e le mancava qualche voto. La scena ha rallentato per qualche istante il momento del giudizio, trasformandosi in uno dei primi siparietti della serata. La coppia ha chiuso con 16 punti.

Ballando con le Stelle 2026 cosa è successo con Manuela Moreno, Massimo Ghini e Monica Guerritore

La seconda coppia in gara è stata quella formata da Manuela Moreno e Carlo Aloia. Nel video di presentazione, la giornalista ha raccontato di aver avuto problemi legati alla dislessia, spiegando però di essere riuscita ad arrivare dove è arrivata grazie alla determinazione e al lavoro. La coppia ha convinto la giuria e ha ottenuto 36 punti.

Subito dopo è stato il turno di Massimo Ghini e Valentina Fiorini. L’esibizione non è stata particolarmente esaltante e il giudizio più severo è arrivato da Guillermo Mariotto, che ha assegnato a Massimo Ghini il primo zero della nuova edizione. La coppia ha totalizzato complessivamente 16 punti.

Uno dei momenti più intensi della serata è arrivato con Monica Guerritore e Luca Urso. Nel video di presentazione, l’attrice ha raccontato di aver avuto un cancro e di aver affrontato il primo ciclo di chemioterapia. Un passaggio molto emozionante, accolto con grande attenzione in studio. La coppia ha poi ottenuto 41 punti, entrando subito tra le più apprezzate della gara.

Federica Sciarelli ballerina per una notte dopo l’addio a Chi l’ha visto?

Tra gli ospiti più attesi della serata c’è stata Federica Sciarelli, protagonista come ballerina per una notte. La sua apparizione aveva un peso particolare, perché si è trattato della sua prima uscita pubblica dopo l’addio a Chi l’ha visto?.

La conduttrice ha portato in pista un momento molto seguito dal pubblico e ha conquistato un tesoretto da 50 punti, poi distribuito nel corso della serata. Il suo ingresso ha dato ulteriore centralità al meccanismo del tesoretto, che anche in questa edizione resta uno degli elementi capaci di cambiare gli equilibri della classifica.

Ornella Muti elegante a Ballando con le Stelle 2026, poi il siparietto tra Barbara D’Urso e Simona Ventura

Con Ornella Muti e Pasquale La Rocca la pista ha cambiato tono. L’attrice ha portato in scena eleganza e presenza, ricevendo apprezzamenti da quasi tutta la giuria.

L’unica voce meno allineata è stata quella di Barbara D’Urso. Da lì è nato un siparietto con Simona Ventura, che ha accusato la nuova giurata di essere gelosa. Il botta e risposta ha acceso lo studio, ma il momento non è apparso particolarmente esaltante.

La coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha comunque ottenuto un buon risultato, chiudendo con 40 punti.

Riccardo Rossi ultimo in classifica, bene Alessandro Matri e Alberto Ravagnani

La gara è proseguita con Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. L’esibizione non ha brillato dal punto di vista tecnico e ha mostrato un percorso ancora tutto da costruire. Il punteggio è stato severo: 12 punti, il più basso della serata.

Molto più positivo il debutto di Alessandro Matri e Giada Lini. Nel video di presentazione è stata ricordata anche la partecipazione di Federica Nargi a Ballando con le Stelle e l’amarezza per il terzo posto conquistato nella sua edizione. La Nargi, presente in studio, ha speso parole di elogio per il ballo del marito. La coppia ha ricevuto valutazioni complessivamente positive e ha totalizzato 36 punti.

Spazio poi ad Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Lui, ex prete, ha ballato discretamente e ha portato in pista una prova dignitosa, senza grandi picchi ma nemmeno senza crolli. La coppia ha conquistato 32 punti.

Noemi Bocchi convince tutti a Ballando con le Stelle 2026

Tra le coppie più attese c’era anche quella formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice. La loro esibizione ha ricevuto elogi sia dalla giuria sia dai tribuni, segnando uno dei debutti più solidi della serata.

Noemi Bocchi è entrata in gara con molta attenzione mediatica addosso, ma in pista è riuscita a ottenere un consenso trasversale. La coppia ha totalizzato 42 punti prima dell’assegnazione del tesoretto e, grazie ai punti aggiuntivi, è salita fino a 58 punti nella classifica aggiornata.

Aurora Ramazzotti vince la serata di Ballando con le Stelle 2026

La coppia formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti è stata una delle grandi protagoniste. Nikita Perotti era reduce dalla vittoria dello scorso anno con Andrea Delogu, dettaglio che ha alzato inevitabilmente le aspettative.

Nel video di presentazione, Aurora Ramazzotti ha raccontato una parte molto personale della sua storia, spiegando di aver sofferto anche di disturbi alimentari a causa dei giudizi altrui. Un passaggio forte, che ha dato profondità emotiva alla sua partecipazione.

In pista, Aurora e Nikita hanno convinto e hanno ottenuto 43 punti. A pari merito nella classifica tecnica anche Andy Diaz e Gioia Giovanetti, anche loro a quota 43 punti. Alla fine della serata, però, a risultare vincitori sono stati proprio Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Anna Safroncik, Andy Diaz ed Eugenio Finardi completano la classifica di Ballando con le Stelle 2026

Nella parte finale della puntata sono arrivati anche altri risultati importanti. Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno ottenuto 42 punti, piazzandosi tra le coppie più apprezzate dalla giuria.

Andy Diaz e Gioia Giovanetti hanno confermato le aspettative con una prova molto forte, chiusa a quota 43 punti. Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, invece, hanno raggiunto 37 punti dopo l’assegnazione del tesoretto.

Il tesoretto di Federica Sciarelli è stato distribuito così: Simona Ventura ha premiato Eugenio Finardi, Francesca Fialdini ha premiato Monica Guerritore, mentre Rossella Erra ha assegnato i suoi punti a Noemi Bocchi.

Classifica finale Ballando con le Stelle 2026: nessuna eliminazione

La serata si è chiusa senza eliminazioni. Tutte le coppie sono passate alla puntata successiva, ma i voti raccolti restano importanti per il percorso dei concorrenti e per definire i primi equilibri della nuova edizione.

Ecco la classifica finale di Ballando con le Stelle 2026 dopo l’assegnazione dei tesoretti:

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice : 58 punti

: 58 punti Monica Guerritore e Luca Urso : 57 punti

: 57 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti : 43 punti

: 43 punti Andy Diaz e Gioia Giovanetti : 43 punti

: 43 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini : 42 punti

: 42 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca : 40 punti

: 40 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli : 37 punti

: 37 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia : 36 punti

: 36 punti Alessandro Matri e Giada Lini : 36 punti

: 36 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli : 32 punti

: 32 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina : 16 punti

: 16 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini : 16 punti

: 16 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 12 punti

In testa alla graduatoria, dunque, si sono piazzati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, spinti anche dall’assegnazione del tesoretto. La vittoria della serata, però, è andata ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, protagonisti di una delle esibizioni più convincenti e più raccontate della puntata.

Ballando con le Stelle 2026 cosa è successo davvero: la recensione della serata

Il debutto di Ballando con le Stelle 2026 ha mostrato una trasmissione profondamente rinnovata. Lo studio è nuovo, la giuria è cambiata per due quinti e anche le commentatrici a bordo campo modificano l’equilibrio complessivo del racconto televisivo. La sensazione è che il programma abbia scelto di aprire una fase diversa, più movimentata e più pop, ma non ancora del tutto centrata.

La presenza di Barbara D’Urso in giuria era inevitabilmente uno degli elementi più attesi. Il suo ingresso con pelliccia e maglia con la scritta “Busta CHOC” ha chiarito subito la volontà di portare dentro Ballando con le Stelle un linguaggio televisivo molto riconoscibile. Il rischio, però, è che in alcuni momenti il personaggio finisca per prendere più spazio del giudizio tecnico.

Complice forse un problema audio legato al nuovo studio, l’atmosfera non è sembrata fastosa come quella del passato. In diversi passaggi la resa sonora è apparsa meno pulita e meno avvolgente, togliendo forza ad alcune esibizioni. Anche la band, pur restando un elemento centrale dello show, non ha avuto lo stesso appeal delle edizioni precedenti. Da questo punto di vista, alcune questioni tecniche sembrano da rivedere.

Il nuovo studio restituisce un’immagine diversa del programma, ma non sempre riesce a dare quella sensazione di grande evento che per anni ha caratterizzato il sabato sera di Milly Carlucci. La pista resta centrale, i concorrenti funzionano e il cast è ricco, ma manca ancora quel senso di spettacolo pieno, elegante e quasi teatrale che era uno dei marchi di fabbrica della trasmissione.

Anche la nuova giuria deve trovare il proprio equilibrio. Alberto Matano entra con un profilo più misurato, Barbara D’Urso porta personalità e televisione, mentre Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto rappresentano la continuità con il passato. Il meccanismo può funzionare, ma in questa prima uscita si è avvertita una certa fase di assestamento.

La domanda, allora, resta aperta: si sente la mancanza di Selvaggia Lucarelli? Forse sì, almeno per quella capacità di accendere il dibattito con giudizi netti, taglienti e televisivamente riconoscibili. La sua assenza cambia il peso delle dinamiche al tavolo e rende la giuria meno compatta nella sua identità narrativa.

Ballando con le Stelle 2026 è ripartito con energia, nomi forti e diversi momenti già molto commentati. La serata ha funzionato nella cronaca, nei racconti personali e in alcune esibizioni, da Monica Guerritore ad Aurora Ramazzotti, fino a Noemi Bocchi. Tuttavia, per ritrovare pienamente la forza delle edizioni migliori, il programma dovrà lavorare su ritmo, audio, resa musicale e atmosfera generale.