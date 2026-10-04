Si intitola Francesco Il Cantico lo speciale che Rai 1 manda in onda domenica 4 ottobre, nella giornata dedicata a San Francesco, patrono d’Italia. Il format è proposto in access prime time, sostituendo per una giornata il game show Affari Tuoi.

Francesco Il Cantico Rai 1, il ritorno di Roberto Benigni

Il grande protagonista di Francesco Il Cantico è Roberto Benigni. Regista Premio Oscar, fa il suo ritorno sulla TV di Stato dopo lo speciale dello scorso anno denominato Pietro Un Uomo nel Vento. Il monologo, trasmesso sulla rete ammiraglia il 10 dicembre, aveva ottenuto ascolti molto positivi, avendo intrattenuto poco meno di 4 milioni di telespettatori con una share del 24,4%.

Francesco Il Cantico ha una durata di circa un’ora. La trasmissione parte alle 20:40, subito dopo la fine del TG1. Oltre che in televisione è possibile seguire il programma anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione streaming RaiPlay.

Francesco Il Cantico Rai 1, uno speciale sul Cantico delle Creature

Lo speciale dal titolo Francesco Il Cantico propone il focus sul Cantico delle Creature. Si tratta dell’opera più importante di San Francesco, nonché la più antica della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. Scritto intorno alla metà del 1220, il libro è una lode a Dio e alla natura, in quanto è nel creato che è possibile rivedere riflessa l’immagine del Creatore.

Roberto Benigni mira a raccontare un volto differente di San Francesco, quello più intimo a partire dall’infanzia. Il padre era Pietro Di Bernardone, un mercante, mentre la mamma era la nobile Madonna Pica de Boulermont. Sin da giovane ha seguito i passi del padre dedicandosi agli interessi del commercio, ma ben presto le cose cambiarono radicalmente.

Roberto Benigni, durante Francesco Il Cantico, analizza il processo di conversione che ha interessato il Santo. A Spoleto, dove si trovava con l’obiettivo di partecipare coma cavaliere alla quarta crociata, ebbe due rivelazioni che cambiarono per sempre la sua vita. Da qui la scelta di tornare ad Assisi, dove iniziò a concentrarsi quasi esclusivamente sulla preghiera e sull’aiuto dei poveri e dei bisognosi.

Francesco Il Santo di tutti

A partire dalle ore 21:55, subito dopo Francesco Il Cantico, parte lo show dal titolo Francesco Il Santo di tutti. Alla conduzione è presente Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del TG1, che analizza e celebra la forza e la contemporaneità del messaggio di San Francesco. Il varietà si svolge dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia e sono previsti dei collegamenti con la Basilica Superiore di Assisi.

Vari gli ospiti presenti, fra cui Roberto Vecchioni, Virna Toppi con Nicola Del Freo, Samantha Cristoforetti, Sayf, Giorgio Pasotti, Gianni Morandi, Jacopo Veneziani, Ettore Pagano, Angelo Branduardi e Alessandro Baricco con Gloria Campaner.