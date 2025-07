Stasera in TV venerdì 4 luglio 2025, la prima serata si accende con una ricca offerta che include musica live, film d’azione, documentari coinvolgenti e grandi classici. Su Rai 1, per l’appunto, torna il concerto evento TIM Summer Hits 2025, mentre su Canale 5 verrà trasmessa la partita dei quarti di finale della FIFA Club World Cup. Tra i film in evidenza, in particolare, troveremo: Into the Storm, Operazione U.N.C.L.E., I cento passi e l’originale Mad Heidi. Di seguito, dunque, la guida completa per la vostra serata televisiva.

Stasera in TV venerdì 4 luglio 2025, Rai

Su Rai 1, precisamente alle 21.30, potrete assistere al TIM Summer Hits 2025. Si tratta, come ben sapete, del grande show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, in diretta da Piazza del Popolo a Roma, che vedrà la partecipazione dei più grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. È, senza dubbio, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo.

Passando a Rai 2, alle 21.20, verrà trasmesso il documentario Il Settebello – Nel cuore della leggenda. Questo documentario rappresenta un viaggio emozionante e profondo nella storia della Nazionale italiana di pallanuoto, ripercorrendo le loro imprese sportive memorabili e mettendo in luce i valori umani profondi che le hanno caratterizzate. Pertanto, è una visione decisamente ispirazionale.

Su Rai 3, alle \21.20, andrà in onda il toccante film I cento passi. Questa pellicola racconta, infatti, la storia di Peppino Impastato, un giovane siciliano che decide di ribellarsi con straordinario coraggio alla mafia e al silenzio omertoso della sua stessa famiglia. La sua voce libera e, soprattutto, coraggiosa lo porterà a sfidare un sistema radicato, pagando, purtroppo, un prezzo altissimo. Si tratta, dunque, di un film di grande impatto civile e sociale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, precisamente alle 21.20, viene presentato Quarto Grado – Le storie, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma ripercorre, con grande attenzione, i casi di cronaca nera più intricati e discussi, offrendo costantemente approfondimenti e aggiornamenti. È, pertanto, l’ideale per chiunque sia appassionato di gialli e misteri italiani.

Per quanto riguarda Canale 5, alle 21.01, trasmetterà i Quarti di finale della FIFA Club World Cup 2025, che vedranno una sfida ad alta tensione tra due grandi club internazionali. Di conseguenza, gli appassionati di calcio avranno decisamente pane per i loro denti stasera.

Italia 1 propone, alle 21.20, il film Into the Storm. In questa pellicola, una serie di tornado devastanti si abbatte sulla cittadina di Silverton. Per questo motivo, un gruppo di storm chaser e cittadini comuni lotta disperatamente per sopravvivere e, al contempo, per documentare questo evento estremo. È, dunque, un thriller ad alta tensione che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Su La7, alle 21.15, va in onda la serie Grantchester, con la trasmissione di ben tre episodi consecutivi. In essa, il reverendo Sidney Chambers e l’ispettore Geordie Keating indagano con arguzia su misteri e delitti nell’Inghilterra degli anni ’50. È, pertanto, un classico per gli amanti del giallo all’inglese.

Per quanto concerne TV8, alle 21.30, proporrà Italia’s Got Talent – Best Of, ovvero una selezione dei momenti più spettacolari e divertenti del celebre talent show. Ciò, evidentemente, garantirà risate e stupore a tutti gli spettatori.

Infine, su Nove, alle 21.30, sarà trasmesso I Migliori Fratelli di Crozza, che presenterà il meglio delle imitazioni e dei monologhi satirici di Maurizio Crozza. A seguire, alle 23.40, potrete gustarvi lo show comico Francesco Cicchella – BiS!. Dunque, la serata si preannuncia all’insegna della comicità italiana più raffinata.

I film di questa sera in tv venerdì 4 luglio 2025

Su Rai 4, alle 21.20, potrete trovare il film Mad Heidi. Questa pellicola, ambientata in una Svizzera distopica governata da un regime totalitario, vede Heidi ribellarsi al culto del formaggio e trasformarsi in un’eroina armata di coraggio e sete di vendetta. Si tratta di un mix folle di azione, satira e splatter. È, dunque, una pellicola decisamente per gli amanti del genere fuori dagli schemi.

Successivamente, su Rai Movie, alle 21.10, andrà in onda il classico noir L’infernale Quinlan. Ambientato in una cittadina di confine, il film vede un poliziotto corrotto e un agente messicano scontrarsi in un’indagine che mette in discussione concetti fondamentali come giustizia e moralità. Si tratta, pertanto, di un film profondo e al contempo avvincente.

Su 20 Mediaset, alle 21.19, sarà trasmesso Operazione U.N.C.L.E.. Questo film, ambientato durante la Guerra Fredda, vede un agente della CIA e uno del KGB costretti a collaborare, loro malgrado, per fermare un’organizzazione criminale che minaccia l’equilibrio mondiale. Azione, ironia e uno stile inconfondibile anni ’60 caratterizzano questa pellicola. È, di conseguenza, un’ottima scelta per gli amanti dei film di spionaggio.

Per gli appassionati di drammi con tinte thriller, su Iris, alle 21.15, è proposto Striptease. In questo film, una madre single, interpretata da Demi Moore, lavora come spogliarellista per ottenere la custodia della figlia. Tuttavia, si ritrova inaspettatamente coinvolta in un intrigo politico e criminale molto pericoloso. È un dramma con forti tinte thriller, come indicato.

Infine, su La5, alle 21.10, verrà trasmessa una nuova puntata di Temptation Island, con le coppie alle prese con gelosie, tentazioni e confronti infuocati che, come sempre, promettono scintille. Questo, dunque, garantirà emozioni e discussioni animate.

I film su Sky venerdì 4 luglio 2025

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, potrete vedere The Lost City, con Sandra Bullock e Channing Tatum. La trama vede una scrittrice di romanzi rosa rapita da un miliardario convinto che lei possa trovare un tesoro nascosto. Si tratta, pertanto, di un’avventura esilarante che mescola giungla e passione. Risate e avventura sono, dunque, assicurate.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, verrà trasmesso Il ritratto del duca, una storia vera e commovente di un tassista inglese che ruba un celebre dipinto per protestare contro le disuguaglianze sociali. Questo film, quindi, offre un profondo spunto di riflessione e, al contempo, commozione.

Per gli amanti dell’azione pura, Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda The Equalizer 2, con Denzel Washington. In questo sequel, l’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica, affrontando una rete di corruzione e violenza. L’azione è, senza dubbio, al centro della scena.

Infine, su Sky Cinema Romance, alle 21.00, sarà proposto Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono, inevitabilmente, vecchie ferite e passioni mai sopite. Si tratta, pertanto, di una scelta perfetta per una serata romantica.