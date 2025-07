Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega 2025. Lo scrittore, grande favorito sin dalla vigilia, ha trionfato con l’opera intitolata L’Anniversario, edita da Feltrinelli.

Andrea Bajani Premio Strega 2025, chi è l’autore

Andrea Bajani, classe 1975, ha una carriera già ricca di successi e riconoscimenti. Nel 2002 pubblica il suo primo romanzo, intitolato Morto un Papa. A partire da questo momento, Bajani lavora su numerosi progetti: oltre ai romanzi, firma anche reportage ed inchieste. Nel 2007, con Se consideri le colpe, vince il Premio Super Mondello e il Premio Brancati. Tre anni più tardi, con Ogni promessa, ottiene il Premio Bagutta. Nel 2021, con Il libro delle case, entra nella cinquina dei finalisti sia del Premio Campiello che del Premio Strega.

L’autore, nonostante sia italianissimo (nato a Roma e cresciuto in Piemonte), da qualche anno vive e lavora negli Stati Uniti. In particolare, è impiegato come insegnante di scrittura creativa presso la Rice University di Houston.

Di cosa parla il romanzo

L’Anniversario, romanzo con il quale Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega 2025, propone un focus sulle dinamiche, spesso disfunzionali, che possono nascere fra le mura domestiche.

Il protagonista dell’intera narrazione è un figlio, che ha deciso di raccontare, a dieci anni di distanza dal suo allontanamento, le dinamiche che lo hanno portato alla decisione estrema di chiudere ogni tipo di rapporto con i propri famigliari.

Quel che emerge è una famiglia lacerata, dominata da un padre-padrone violento e totalitario, a cui fa da contraltare una madre sottomessa. Da questo punto di vista, L’Anniversario è un romanzo di liberazione, quella di un figlio che, con coraggio, ha deciso di lasciare alle spalle le suo origini e dare il via ad un processo di rinascita, alla ricerca della propria identità.

Bajani, parlando de L’Anniversario, ha ammesso: “Quello che volevo raccontare era anche la necessità da parte dei maschi di contrastare il patriarcato”.

Andrea Bajani Premio Strega 2025, la classifica finale

Andrea Bajani, durante la finale del Premio Strega andata in onda ieri, giovedì 3 luglio, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento con ben 194 voti. Al secondo posto si è posizionata Elisabetta Rasy con Perduto è questo mare, a quota 133 voti. Sul terzo gradino del podio, invece, si è fermata Nadia Terranova, che con Quello che so di te ha ricevuto 117 punti. Seguono, in quarta e quinta posizione, Paolo Nori con Chiudo la porta e urlo e Michele Roul con Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia.