Stasera in TV sabato 12 luglio 2025, la serata televisiva punta su varietà, thriller, commedie italiane e film cult. Su Rai 1 torna Dalla strada al palco con Nek e Bianca Guaccero, mentre Canale 5 propone una puntata in replica di Ciao Darwin. Da segnalare anche Jurassic Park su Italia 1, Basic Instinct su Iris, e il fantasy d’azione The Princess su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV sabato 12 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre Dalla strada al palco 4. Nek e Bianca Guaccero conducono il talent show. La trasmissione, infatti, dà spazio agli artisti di strada italiani. I concorrenti, quindi, si esibiscono per una seconda chance.

Rai 2 alle 21.20 presenta il thriller psicologico Gli occhi blu dell’ossessione. La storia segue Chloe dopo un incidente d’auto. Due uomini la soccorrono, ma si rivelano presto inquietanti. Isolata e confusa, lei dovrà capire se è in pericolo.

Rai 3 alle 21.20 trasmette la commedia Un altro ferragosto. Il film è il sequel di Ferie d’agosto. Un gruppo di amici, infatti, torna a Ventotene per commemorare un defunto.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.25 offre la commedia Fuochi d’artificio. Leonardo Pieraccioni interpreta un uomo in crisi sentimentale. Egli, infatti, racconta la sua storia d’amore a uno psicanalista.

Canale 5 alle 21.20 trasmette Ciao Darwin – Terre rare. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono il celebre varietà. Lo show, infatti, propone sfide esilaranti tra categorie umane.

Italia 1 alle 21.28 propone il film cult Jurassic Park. Steven Spielberg dirige la pellicola. Un progetto genetico riporta in vita i dinosauri. Qualcosa, però, va storto e gli ospiti devono sopravvivere.

La7 alle 23.15 offre il classico Amore mio aiutami. Monica Vitti e Alberto Sordi sono i protagonisti. Un marito geloso, infatti, sospetta della moglie, tra equivoci e crisi.

Tv8 alle 21.30 presenta Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. La tappa di stasera è nella Costiera Amalfitana. Quattro ristoratori, quindi, si sfidano per il titolo di miglior ristorante.

Nove alle 21.30 trasmette Faking It – Bugie criminali. Nel programma, alcuni esperti analizzano il linguaggio del corpo. Si concentrano, infatti, su celebri casi di cronaca.

I film di questa sera in tv sabato 12 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 offre il fantasy d’azione The Princess. Una giovane principessa è imprigionata in una torre. Lei, tuttavia, combatte per la sua libertà con grande coraggio.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il romantico Sissi – Il destino di un’imperatrice. La giovane sovrana affronta le tensioni della corte viennese. Deve bilanciare, quindi, doveri e desideri personali.

Iris alle 21.15 offre il thriller cult Basic Instinct. Un detective indaga su un omicidio. Viene coinvolto, però, in una relazione pericolosa con la sospettata.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico La casa tra le montagne. Una donna torna nella baita di famiglia. Lì, ritrova sentimenti che pensava dimenticati.

20 Mediaset alle 20.58 trasmette l’action fantasy Drive Angry. Nicolas Cage interpreta un uomo fuggito dall’inferno. Egli, infatti, cerca di salvare sua nipote da un culto satanico.

I film su Sky sabato 12 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre The Lost City. Sandra Bullock e Channing Tatum sono i protagonisti. Un miliardario, infatti, rapisce una scrittrice di romanzi rosa.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Il film racconta la storia vera di un tassista inglese. Egli, infatti, ruba un dipinto per protestare contro le disuguaglianze.

Sky Cinema Action alle 21.00 offre The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta un ex agente segreto. Egli, infatti, torna in azione per vendicare un’amica.

Sky Cinema Romance alle 21.00 manda in onda Il meglio di me. La storia è tratta da un romanzo di Nicholas Sparks. Due ex amanti, infatti, si ritrovano dopo vent’anni.