Venerdì 11 luglio, Italia 1 manda in onda gli episodi Il nuovo comandante, Esperienze estreme ed Una serie di follie di Chicago Fire 13. La tredicesima stagione della serie prende il via, in prima visione in chiaro, dalle ore 21:20 circa.

Chicago Fire 13 Il nuovo comandante, regista e dove è girata

Le società che curano la realizzazione della tredicesima stagione della serie sono la Universal Television e la Wolf Entertainment. In patria, il nuovo capitolo della produzione ha debuttato a settembre dello scorso anno.

In totale, la tredicesima stagione della serie è composta da ventidue appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Italia 1, salvo improvvise modifiche di programmazione, ne propone tre alla settimana, nel prime time del venerdì.

Coloro che hanno curato la regia di Chicago Fire sono Reza Tabrizi, Paul McCrane, Brenna Malloy, Lisa Demaine, Erica Cappiello e Matt Earle Beesley. La sceneggiatura, invece, è firmata da Danielle Nicki, Alec Pozzi, Vittorio Teran, Nancy Kiu e Matt Whitney. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago Fire 13 Il nuovo comandante, la trama

Nel corso de Il nuovo comandante di Chicago Fire, nella Caserma 51 è tempo di profondi cambiamenti. Dopo l’addio di Boden, infatti, i vigili del fuoco si preparano ad accogliere il nuovo comandante di battaglione. Esso si chiama Dom Pascal ed ha un irreprensibile stato di servizio. Inoltre, è conosciuto da tutti per la sua audacia e freddezza.

La serata con la serie prosegue con l’appuntamento dal titolo Esperienze estreme. In esso, i protagonisti sono impegnati in una emergenza e durante l’intervento Damon decide di ignorare gli ordini ricevuti da Kidd. Quando quest’ultima lo riprende per ciò che è accaduto, l’uomo, peggiorando la situazione, le racconta delle menzogne.

Una serie di follie, la trama

La prima serata con la tredicesima stagione di Chicago Fire giunge al termine con l’episodio Una serie di follie. In esso, Kidd, ancora turbata per il comportamento di Damon, decide di parlare con Pascal. Al nuovo comandante, in particolare, chiede di rimuovere il pompiere dalla Caserma 51.

Chicago Fire 13 Il nuovo comandante, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Chicago Fire 13, al via su Italia 1 nel prime time di venerdì 11 luglio.