Stasera in TV venerdì 18 luglio 2025, la prima serata si divide tra musica, fiction, inchieste e film cult. Su Rai 1 va in onda il concerto evento Semplicemente Fiorella, mentre su Canale 5 prosegue la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. Da segnalare anche Dirty Dancing su Rai Movie, Red Snake su Iris, Ghost in the Shell su 20 Mediaset, e Nella tana dei lupi su Rai 4. Ecco la guida completa.

Stasera in TV venerdì 18 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre Semplicemente Fiorella. È il concerto evento per i 70 anni di Fiorella Mannoia. Lo show, infatti, ospita amici dal mondo della musica e del cinema.

Rai 2 alle 21.20 presenta il documentario The Americas – La Costa Atlantica. La trasmissione, infatti, offre immagini spettacolari di fauna selvatica.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il film La tenerezza di Gianni Amelio. La pellicola, infatti, racconta storie che si incrociano tra sorriso e violenza.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta Quarto Grado – Le storie. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma. Esso, infatti, si dedica ai casi di cronaca nera più discussi.

Canale 5 alle 21.23 offre la fiction Vanina – Un vicequestore a Catania. La sabbia nera dell’Etna sommerge la città. Vanina, quindi, deve affrontare un nuovo caso e la fine della sua storia.

Italia 1 alle 21.27 propone un nuovo episodio di Chicago Fire. Violet e Novak, infatti, fanno nascere una bambina da una donna deceduta. Violet, però, rischia la sospensione.

La7 alle 21.15 trasmette il film L’uomo della pioggia. Matt Damon interpreta un giovane avvocato. Egli, infatti, difende due anziani contro una compagnia corrotta.

TV8 alle 21.35 offre lo show comico In & Out – Niente di serio. Il programma, infatti, presenta sketch e monologhi di Valerio Lundini e altri.

Nove alle 21.30 presenta I Migliori Fratelli di Crozza. Lo show, infatti, offre il meglio delle imitazioni di Maurizio Crozza.

I film di questa sera in tv venerdì 18 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 offre il thriller Nella tana dei lupi. Gerard Butler interpreta il protagonista. Una squadra anticrimine, infatti, affronta una banda di rapinatori.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il cult romantico Dirty Dancing. Il film, infatti, racconta una storia d’amore e danza nell’estate del 1963.

Iris alle 21.15 presenta il war drama Red Snake. Una giovane donna curda, infatti, si unisce a un’unità femminile. Combatte, quindi, per sconfiggere l’ISIS.

La5 alle 21.10 offre Temptation Island – Speciale. La puntata, infatti, è dedicata alle coppie protagoniste della stagione.

20 Mediaset alle 21.23 trasmette il film sci-fi Ghost in the Shell. Scarlett Johansson interpreta una cyborg. Lei, infatti, combatte per scoprire la sua vera identità.

Cielo alle 21.20 offre il film drammatico Le otto montagne. La pellicola è tratta dal romanzo di Paolo Cognetti.

I film su Sky venerdì 18 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre Beetlejuice Beetlejuice. È il sequel del cult di Tim Burton. Tre generazioni della famiglia Deetz, infatti, tornano nella casa infestata.

Sky Cinema Romance alle 21.45 offre nuovamente Anora. Il film, infatti, è per chi l’ha perso in prima serata.

Sky Cinema Action alle 21.00 presenta The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta l’ex agente Robert McCall. Egli, infatti, torna in azione per vendicare la morte di un’amica.

Sky Cinema Family alle 21.00 offre Barely Lethal. Hailee Steinfeld interpreta una giovane agente segreta. Lei, infatti, inscena la propria morte per vivere da liceale.

Sky Cinema Collection alle 21.45 trasmette Il gladiatore II. A seguire, il canale propone Il colosso di Rodi.