Giovedì 17 luglio, Canale 5 ha mandato in onda la terza puntata di Temptation Island 2025. La trasmissione, capace di ottenere record di ascolti negli appuntamenti precedenti, è guidata da Filippo Bisciglia.

Durante la serata sono previsti numerosi colpi di scena. Dopo nuovi sviluppi legati al rapporto fra Sonia M. ed Alessio, la produzione dovrà fare i conti con una richiesta decisamente particolare ricevuta da Marco, fidanzato di Denise.

Temptation Island 2025 terza puntata, inizia l’appuntamento

Si parte, inizia la terza puntata di Temptation Island 2025. La clip dell’anteprima annuncia “la resa dei conti” fra Alessio e Sonia M. Il racconto, però, inizia con Valentina ed Antonio. Lui, nel villaggio delle fidanzate, si diverte, fra danze e giochi.

Il suo umore cambia radicalmente dopo che vede un video con protagonista la compagna, che dialogando con le altre fidanzate sottolinea: “Non sono al primo posto neanche nell’intimità, io l’ho preso a casa mia perché aveva un sacco di spese. Se fa le cose le rinfaccia, io sto facendo lo zerbino, è tirchio e lavora solo per lui, l’unica volta che mi ha regalato i fiori è quando ho scoperto che era in Egitto con l’altra“. Ma lui ribatte: “In quella occasione Valentina non era la mia fidanzata, ma l’amante“.

Al termine del video, lui torna al villaggio ed inizia a prendere a pugni la scenografia, davanti ad uno sconsolato Filippo Bisciglia. Anche Valentina vede una clip su Antonio mentre è intento a flirtare con la tentatrice Maria.

Lucia e Rosario

La terza puntata di Temptation Island 2025 procede con la coppia Rosario-Lucia. Lui confessa di essere confuso, probabilmente per il suo passato. Lei, però, non sembra aver preso bene tali dichiarazioni. Lui continua: “Il tema non è la convivenza, tutto ciò che sogna io l’ho vissuto fino a poco tempo fa e non è andata bene, quindi non ho quella spinta“. Per Lucia, lui ha messo in dubbio i suoi sentimenti. Rosario, dialogando al falò con Filippo Bisciglia, si commuove: “Due persone vanno a vivere insieme quando sentono la magia, mi sento in colpa ma ritengo vitali i momenti che passo da solo“.

Le attenzioni si spostano su Maria Concetta ed Angelo. La ragazza è convocata nel capanno per ascoltare le parole di lui: “Voglio capire se sono la stessa persona di prima, ovvero se cado in tentazione. Sento di essere distante da lei, mi chiedo se sia la persona giusta per me“. In seguito, vede un filmato in cui Angelo passa del tempo con la single Marianna. I due sono molto vicini, facendo andare su tutte le furie Maria Concetta.

Temptation Island 2025 terza puntata, Denise e Marco

Nella terza puntata di Temptation Island 2025 si parla, ora, di Denise e Marco. Lei, dialogando con il single Flavio, sostiene di non aver più paura di stare da sola. I due, poi, danzano e si abbracciano. Il fidanzato va su tutte le furie e fa una richiesta inedita nella storia del format: svolgere falò di confronto a tre, con la compagna e il tentatore.

Anche Rosario vede delle immagini che lo turbano ritraenti Lucia con il single Andrea, intenti a dialogare non proprio benissimo di lui. Evidente l’attrazione del tentatore verso la ragazza, che confessa: “Se ti avessi incontrato fuori di qui, ad esempio come collega di lavoro, ti avrei senz’altro notato“.

Anche Valerio deve guardare delle immagini della fidanzata Sarah, che passa molto tempo con un single. Valerio si arrabbia ed arriva a definire la fidanzata una “ragazzina senza personalità“. Antonio, a sua volta, si infuria quando vede l’esterna fra Valentina e Francesco. Nel villaggio, il partner rivolge lancia per aria le sedie del resort e si butta a terra in spiaggia. Uno spettacolo pietoso. Dopo varie minacce di abbandonare il programma, Antonio ci ripensa e decide di rimanere nello show. Mah.

Il falò di Alessio e Sonia M.

La terza puntata di Temptation Island 2025 si avvia alla conclusione con il falò di confronto fra Alessio e Sonia M. Come la scorsa settimana, lui ha chiesto alla compagna un incontro. Lei, questa volta, ha accettato.

Il confronto non inizia nei migliori dei modi. Lui si chiede ciò che è successo, poi chiede di poter vedere tutti i video. Alessio: “Io avevo dei dubbi sui miei sentimenti e tu mi hai impedito di proseguire il percorso e riuscire a capire i miei sentimenti. Due anni fa ero sicuro di amarti e ti ho fatto la proposta, ma la vita è fatta di momenti ed adesso la situazione è differente. Io sono stato autentico e vengo condannato per questo“.

Sonia non ci sta: “Hai detto cose che hanno leso la mia dignità di donna, con me sei stato malvagio e meschino, ho protetto me stessa da una sofferenza così grande. Nonostante tutto io avevo una costante, ovvero l’amore nei tuoi confronti, e non mi puoi accusare se le tue parole mi hanno creato ferite”.

Filippo Bisciglia interrompe il confronto per chiedere ai protagonisti in che modo intendono abbandonare il format. Alessio è sicuro: “Voglio tornare a casa da solo, mi dispiace ma non mi hai fatto finire il percorso e non ho potuto capire ciò che provo davvero“. Lei è delusa: “Io l’ho amato davvero, il sentimento non sparisce da un momento all’altro e speravo lui venisse qui consapevole dei suoi errori“. Giunge al termine la puntata.